2018-09-09T18:55:20+03:00
Общество

В Перми скрутили активистов акции протеста, которые пытались перекрыть улицу Ленина

Полиция задержала два десятка человек
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми стычками с полицией закончилась акция протеста против повышения пенсионного возраста. После окончания пермского марафона протестующие собрались на Комсомольском проспекте на пересечении аллеи с улицей Полины Осипенко. Еще до начала митинга была задержана организатор акции Наталья Вавилова.

Сначала стражи порядка только наблюдали за шествием. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сначала стражи порядка только наблюдали за шествием.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Митингующие решили идти к здания Законодательного Собрания. Перед началом шествия к участникам акции обратился представители полиции, которые предупредили всех присутствующих, что к ним могут быть применены санкции. Они попросили всех разойтись, однако манифестанты отказались выполнять требования полиции. Также стражи порядка забрали у организаторов митинга плакаты и транспаранты. Демонстранты двинулись в сторону Законодательного Собрания.

В шествии приняли участие несколько сотен человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В шествии приняли участие несколько сотен человек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У краевого парламента протестующих уже ждали, у здания поставили металлические ограждения. На вопрос, зачем они установлены, стражи порядка отвечали по-разному: кто-то говорил, что из-за выборов, кто-то - из-за проведения марафона.

Протестующие вырвали решетку из ограждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Протестующие вырвали решетку из ограждения.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Протестующие попытались прорваться через ограждение, но полицейские взялись за руки и сумели отбить атаку. Тем не менее, в руках у манифестантов оказалось несколько металлических решеток, которыми они перекрыли улицу Ленина. С флагами они встали посреди проезжей части, скандируя «Позор» в адрес власти и полиции. После этого стражи порядка перешли к активным действиям. Сначала они скрутили главного организатора митинга, который руководил перекрытием дороги.

Стражи порядка особо не церемонились с активистами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стражи порядка особо не церемонились с активистами.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Затем полицейские встали в ряд и стали теснить манифестантов с проезжей части. Всех митингующих выдавили на тротуар перед зданием Законодательного Собрания. Но на этом акция протеста не закончилась, митингующие не собирались расходиться и требовали, чтобы к ним вышли депутаты и губернатор края Максим Решетников.

Один из организаторов акции пытается вступить в диалог с полицейским. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из организаторов акции пытается вступить в диалог с полицейским.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К этому времени на помощь полиции подоспел ОМОН. Из толпы стали выхватывать людей, которые заводили толпу. С активистами особо не церемонились, их хватали за руки и за ноги и бросали в полицейские машины.

Полиция теснит манифестантов с проезжей части. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция теснит манифестантов с проезжей части.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские разбили группу митингующих на несколько частей. Им поступил приказ брать всех, кто идет с флагами. Прямо перед нами забрали мужчину, который шел спокойно с триколором и ничего не нарушал. После того, как самых активных участников митинга задержали, люди стали постепенно расходиться по домам.

На помощь полиции подоспел ОМОН. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На помощь полиции подоспел ОМОН.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего полиция забрала порядка двух десятков человек, среди которых и журналист Владислав Аскариди. По официальным данным в акции протеста приняли участие 280 человек при 3000 заявленных.

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