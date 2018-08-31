Где пермякам погулять с детьми 1 сентября

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-31T13:13:50+03:00

В выходные синоптики обещают прекрасную погоду. Можно отлично провести время на фестивале мороженого Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В праздничные выходные мероприятия пройдут во всех парках и на набережной

Изменить размер текста: A A

Впереди – первые выходные осени и, конечно же, главный праздник всех школьников – День знаний. Синоптики обещают прекрасную погоду – будет солнечно и тепло.

«Комсомолка» узнала, где пермякам погулять 1 сентября. Читайте и выбирайте, как сделать этот день незабываемым для вашей семьи.

LEGO-город и фестиваль мороженого

В парке имени Горького в День знаний пройдет настоящий интеллектуальный праздник, посвященный любимому конструктору для всех возрастов - LEGO. Здесь вырастет настоящий LEGO-город, где ребята смогут продемонстрировать свои знания, навыки и умения в работе конструктором и принять участие в интересных заданиях.

С 14.00 до 17.00 на главной площади пройдут увлекательные игры, конкурсы, розыгрыши подарков и LEGO-прятки. А с 17.00 до 18.00 на главной сцене состоится танцевальное шоу. Будут представлены самые модные направления танцев - hip-hop, jazz-funk, vogue, dancehall. Более 100 танцоров на одной сцене зажгут под современные музыкальные треки.

Одновременно с LEGO-городом в парке им. Горького развернется фестиваль мороженого, во время которого Мишка-Топтыжка позовет маленьких друзей на вкусные мастер-классы и надувную полосу препятствий.

Парк им. Горького

Ул. Сибирская, 49

1 сентября с 13.00 до 18.00 (0+)

Вход свободный

Праздник в городских парках

В этом году 1 сентября пришлось на субботу, поэтому День знаний будет действительно праздничным. В пермских парках пройдут разнообразные мероприятия, посвященные началу учебного года

Концертные программы состоятся 1 сентября:

В саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) с 13.00 до 15.00,

В парке им. Чехова (ул. Репина, 20) с 15.00 до 17.00,

В парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) с 16.00 до 18.00.

Последние «Выходные на набережной»

В эти выходные завершается летний проект «Выходные на набережной» и 2 сентября горожан ждут здесь на большой праздник с 18 до 22 часов.

Как сообщили организаторы, праздничные мероприятия развернутся одновременно на Соборной площади, променадной части набережной и в акватории Камы.

В 18 часов на Соборной площади начнется программа «Театры большого города». Хэдлайнером праздника станет группа «Несчастный случай». Выступление артистов запланировано на 20 часов.

Еще одна сцена разместится в амфитеатре на самой набережной, где с 19 часов свои музыкальные сеты будут играть лучшие диджеи города. В это же время на детской площадке пройдут спектакли детских театров и настоящее иллюзионное шоу.

Также в программе - парад героев, который возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов. А на Каме можно будет полюбоваться необычным арт-объектом, вдоль берега проплывут огромные буквы, которые складываются в философскую фразу «Жизнь течет своим чередом».

Закончится праздник фейерверком, который запустят с городского пляжа. Начало – в 22 часа.

Фестиваль «Герои улиц»

А в экстрим-парке в выходные пройдет Всероссийский фестиваль уличной культуры «Герои улиц».

Зрители увидят BMX, Скейтбординг, Кроссфит, FightBall, PannaFootball, танцевальные батлы, сноубординг, агрессивные ролики, кик-скутер, футбол 4x4 и экстримальные "салки".

«Ярмарка спорта» на стадионе «Юность»

В воскресенье, 2 сентября, в 12 часов на стадионе «Юность» (улица Революции, 27) пройдет «Ярмарка спорта». Здесь каждый сможет записаться в понравившиеся спортивные секции, попасть на тренировки с выдающимися спортсменами города и выиграть призы в увлекательных конкурсах.

Также все желающие смогут поучаствовать в открытой тренировке с генеральным директором баскетбольного клуба «ПАРМА» Александром м Башминовым. Самый активный участник получит бесплатный билет на матч. Предварительная запись на тренировку открыта на сайте умный-спорт.рф.