В Перми таксисту, который убил многодетную мать из-за соседского кота, дали 17 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 07:55 2018-08-31T07:58:48+03:00

Евгений просил суд не давать ему слишком большой срок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детям, на глазах которых это случилось, он должен выплатить полтора миллиона компенсации

Изменить размер текста: A A

- Слышь, ты, камеру убери, я не хочу, чтобы меня снимали, - огрызался в зале суда 26-летний Евгений Н., которого осудили за убийство с особой жестокостью.

Громкая история, напомним, случилась в марте в Кизеле. Евгений и 35-летняя Наталья прожили в гражданском браке четыре года, воспитывали троих детей. Трехлетний Максим и двухлетняя Аня (имена детей изменены) – дети Евгения, а 13-летняя Маша – дочь Наташи от первого брака.

У Наташи осталось трое детей, сейчас они под опекой. Фото из семейного архива

«Папа часто дрался с мамой»

Многодетная семья состояла на учете как неблагополучная: Евгений не раз поднимал руку на жену и детей. Но поскольку не был записан их отцом, лишить его прав никто не мог.

- Папа часто дрался с мамой, ножом на нее замахивался, - рассказывала психологам Мария. – И нас бил. Мог по голове стукнуть или по попе мелким дать. Бил сильно, у нас синяки оставались.

Мужчина работал таксистом, а в последнее время сидел дома или пьянствовал с дружками, в воспитании детей никакого участия не принимал. Наташа подрабатывала дворником, но в основном жили на детские пособия.

Пьяные скандалы случались в семье почти ежедневно. Весной прошлого года Евгений так сильно избил жену, что она попала в больницу. Тем не менее, мужа-изверга из дома не выгнала – простила.

Страшное случилось через год, 3 марта. В тот день Евгений был дома и с самого утра пил с другом водку. Когда приятель ушел, Женя курил на лестничной площадке. Неожиданно в подъезд выскочил соседский кот и прошмыгнул в квартиру Наташи.

Евгений пытался закрыть дверь и прижал коту голову. Сосед придержал дверь, а Евгений в ответ два раза ударил его кулаком по лицу.

На крики выбежала Наталья и увела мужа домой, а кот убежал. Скорее всего, она начала упрекать мужа, а тот в ответ вспылил. Он ударил жену молотком, а потом схватил нож и нанес 16 ударов – в спину, в грудь, шею.

В этот момент Наташа держала на руках Анечку. Вместе с ребенком она упала на пол, а Евгений еще дважды ткнул ножом дочь по голове.

Весь этот ужас происходил на глазах других детей. Максим, которому в тот день уже досталось от отца ремнем, забился под диван, а Маша выскочила на улицу и побежала к родственникам. По дороге девочка позвонила в Скорую и полицию.

Евгений закрылся изнутри, не пуская врачей к истекающей кровью жене. Когда полицейские все же попали в квартиру, мужчина кинулся на них с молотком.

- Я вас всех убью, гады, - орал преступник, когда его скрутили и в одних трусах вели к полицейской машине.

Наташу и Аню увезли в больницу. К счастью, травмы ребенка оказались не опасны для жизни, ей наложили швы и оставили под наблюдением. А женщина на следующее утро скончалась.

«Не помню, как убивал жену»

Евгения судили в Пермском краевом суде сразу по двум статьям - «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

- Мы вместе пили водку, потом жена легла спать, а я еще выпил, - рассказывал на допросе подсудимый. – Когда проснулся, Наташа лежала в коридоре вся в крови. Я не помню, как я ее убил.

Экспертиза признала, что хронических психических расстройств у Евгения нет.

- На лицо выраженное эмоциональное расстройство личности на фоне патологического злоупотребления алкоголем, - сказано в заключении экспертов. - Мужчина полностью вменяем, в момент убийства в состоянии аффекта не находился и в принудительном лечении не нуждается.

Специалисты считают, что Евгений лукавил, когда говорил, что не помнит, как убивал жену:

- Скорее всего, пробелы в памяти связаны с тем, что он находился в сильном алкогольном опьянении. Либо у него такая линия защиты.

Детей отдали в приемную семью, сейчас они живут в Перми и недавно вернулись с моря.

- Дети были в крайне запущенном эмоциональном состоянии, - рассказывала на суде их опекун. – Максим не подпускал к себе никого из мужчин, и все время рассказывал, как его бил отец. Аня до сих пор не разговаривает. Они даже не знали, что такое детская площадка. С ними никто не занимался и не воспитывал.

Гособвинение просило для подсудимого 18 с половиной лет заключения. Суд дал 17 лет в колонии строгого режима.

- Сторона обвинения приговором удовлетворена, оснований для его обжалования не усматривается, - сказала после оглашения прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Элина Токарева.

По приговору подсудимый обязан выплатить детям, потерявшим мать, по 500 тысяч рублей моральной компенсации.