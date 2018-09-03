2018-09-03T17:26:49+03:00
Общество

В Перми на Каме появился 30-метровый плавающий арт-объект

Большие белые буквы качаются на волнах на деревянном понтоне
Андрей МАТЛИН
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Авторы арт-объекта посвятили его пермскому художнику Александру Жуневу.Авторы арт-объекта посвятили его пермскому художнику Александру Жуневу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На Каме появилась еще одна философская надпись - «Жизнь течет своим чередом».

Но если полюбившееся пермякам и гостям города изречение "Счастье не за горами" установлено стационарно "на земле", то новое - в буквальном случае качается на волнах.

- Эту надпись мы посвятили пермскому художнику Александру Жуневу, именно он подсказал нам эту идею – разместить буквы на воде, - говорит пермский дизайнер Константин Бронников. - Саши больше нет с нами, но жизнь продолжается. Отсюда и содержание надписи.

Плавающий арт-объект на фоне Камского моста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Плавающий арт-объект на фоне Камского моста.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Буквы из окрашенной фанеры, установленные на деревянном понтоне, заякоренном стальными тросами, подсвечиваются неяркими светодиодами, которые видны только в темноте.

- Ярче сделать подсветку было нельзя из-за навигации, - объясняет Константин Бронников. - Довольно трудно было согласовать с организацией Камводпуть размещение арт-объекта в акватории Камы, ведь река является судоходной. На воде арт-объект пробудет недолго, затем мы планируем установить его стационарно где-нибудь в городе, хотя место пока еще не определено.

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