В Пермском зоопарке родились оленята. Только посмотрите в эти глаза

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-03T15:37:20+03:00

Малышам нет и недели, а они уже встают на неокрепшие ножки

Изменить размер текста: A A

Хотите посмотреть на пятнистых оленят, которым еще и недели нет от роду? В Пермском зоопарке появилось потомство сразу у двух олених: мама-Млада родила девочку, а Олеся – самца.

Оленята хвостиками бегают за мамками.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Трогательные маленькие оленятки с самого рождения поднялись на свои неокрепшие ножки и хвостиками бегают за мамками, так что посетители могут вдоволь на них полюбоваться, - говорит ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина. - Потом можно будет понаблюдать, как они взрослеют – до года они точно останутся в Перми.

Хоть оленята уже и научились бегать, но быстро устают и ложатся отдохнуть.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам Елены Бурдиной, обычно оленята рождаются раньше, но эти – появились в самом конце лета, 28 августа.

- Мы долго не могли в прошлом году пристроить прошлогоднее потомство наших олених и поэтому не подпускали к ним нашего самца Ликера, - говорит она. – Наконец пристроили – в контактный зоопарк в Усть-Качке. И пустили к самкам ликера, уже почти не надеясь на успех – была уже зима. Но он проявил себя молодцом.