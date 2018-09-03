Пермячка отсудила у школы, где избили ее сына, 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-03T10:04:18+03:00

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43-летняя пермячка Люция Кобус отсудила у школы, в которой ее сын подрался с одноклассником, 40 тысяч рублей. Хотя просила 250 тысяч рублей.

Напомним, женщина обратилась в суд после того, как ее сын Денис (имена детей изменены) получил травмы в школе. Люция рассказывала, что еще в 2016 году на мальчика напал одноклассник Максим и ударил его головой о пол. У Дениса диагностировали сотрясение мозга. После больничного Люция пришла с сыном в школу.

- Я пошла к директору, которая ответила, что вообще не в курсе ЧП, - говорила Люция. - Я подошла к классной руководительнице и спросила: «Почему же вы «скорую» не вызвали?». А она ответила, что в этом не было необходимости, и попросила меня выйти из кабинета.

В феврале этого года мальчики снова подрались перед уроком английского языка, Денис ударился о парту. После инцидента он пошел в туалет и позвонил маме, та сама вызвала в школу «скорую помощь».

- МРТ показало, что у Дениса в голове образовалась киста! - говорила Люция. - До этого, когда мы делали МРТ, аппарат ничего такого не показывал. Я считаю, что сын получил травму после того, как ударился о парту.

Тогда Люция подала в суд: женщина решила взыскать 250 тысяч рублей со школы, еще столько же - с родителей Максима. Но суд не учел желания Люции. По решению суда школа обязана выплатить семье компенсацию в размере 40 тысяч рублей за ненадлежащий присмотр за детьми. А родителей Максима и вовсе не привлекли к ответственности.

- Я считаю, это несправедливо, - говорит Люция. - Мне плевать на деньги, просто обидно, что все врут и школьников тому же учат, а потом страдают дети. Так что в этом году Денис пошел на 1 сентября уже в другую школу. А с родителей Максима ничего не взыскали, потому что посчитали, что их вины в драках между нашими сыновьями нет. Пока я думаю, оспаривать решение суда или нет.

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