Погода в Перми в сентябре 2018: осень началась с бабьего лета

СЕГОДНЯ 07:10 2018-09-03T07:20:16+03:00

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Неделя обещает быть сухой и достаточно теплой. Сквозь негустые облака то и дело будет проглядывать солнышко, и следующие выходные могут быть благоприятными для сбора урожая и отдыха на природе.

- Погода в ближайшие дни в Прикамье обещает быть стабильной, с небольшим количеством осадков, - отмечают в пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Но ночи будут довольно прохладными – в низинах в воздухе и на почве вполне вероятны заморозки.

Дневная температура воздуха в Перми чуть поднимется к середине недели и достигнет +20 градусов, а затем, к концу недели, может понизиться на несколько градусов.

В понедельник днем в Перми температура воздуха будет до +19 градусов, в ночь на вторник она может опуститься до +3 градусов.

Во вторник воздух прогреется днем до +20 градусов, и ночь будет чуть теплее предыдущей.

В среду днем также будет тепло – до +20 градусов.

Со второй половины недели начнется небольшое похолодание.

В субботу и воскресенье дневная температура воздуха может не превысить 15 – 16 градусов выше нуля.