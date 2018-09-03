2018-09-03T07:20:16+03:00
Общество

Погода в Перми в сентябре 2018: осень началась с бабьего лета

Но по ночам возможны заморозки
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Осенние пейзажи великолепны.Осенние пейзажи великолепны.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Неделя обещает быть сухой и достаточно теплой. Сквозь негустые облака то и дело будет проглядывать солнышко, и следующие выходные могут быть благоприятными для сбора урожая и отдыха на природе.

- Погода в ближайшие дни в Прикамье обещает быть стабильной, с небольшим количеством осадков, - отмечают в пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Но ночи будут довольно прохладными – в низинах в воздухе и на почве вполне вероятны заморозки.

Дневная температура воздуха в Перми чуть поднимется к середине недели и достигнет +20 градусов, а затем, к концу недели, может понизиться на несколько градусов.

В понедельник днем в Перми температура воздуха будет до +19 градусов, в ночь на вторник она может опуститься до +3 градусов.

Во вторник воздух прогреется днем до +20 градусов, и ночь будет чуть теплее предыдущей.

В среду днем также будет тепло – до +20 градусов.

Со второй половины недели начнется небольшое похолодание.

В субботу и воскресенье дневная температура воздуха может не превысить 15 – 16 градусов выше нуля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми Роспотребнадзор назвал белое облако, появившееся в Закамске, безвредным
Пермское лето стало самым холодным в России
Пермские власти ищут подрядчика для реконструкции улицы Революции
В пермском аэропорту задерживаются рейсы до Антальи и Москвы
Пермская «Звезда» разгромила лидера ПФЛ
Пермская актриса Катерина Шпица сыграла Панночку в новом клипе «Ленинграда»
В Прикамье полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
Пермячку осудили за гибель 3-летнего сына
Пермяк напоил знакомую, а потом обокрал ее квартиру
Житель Прикамья бросился на проводника поезда с ножницами и нанес ему несколько ударов
В Прикамье ищут сбежавшего заключенного
Правительственная комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу
В Перми открылась школа, где будут учиться 1500 учеников
Антоха из «Реальных пацанов» снимается в детективном сериале Первого канала
Двое мужчин погибли на пожаре в садовом товариществе Перми
В Пермском крае женщина угнала иномарку и попала в ДТП
В Перми бургерная Тимати откроется не раньше 5 сентября
Заместитель главы администрации Октябрьского района наживалась на переселении людей из ветхого жилья
В Перми на бульваре Гагарина такси столкнулось с «Маздой»