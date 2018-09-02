Пермский писатель Алексей Иванов закончил новый роман

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-02T14:02:42+03:00

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Алексей Иванов закончил новую книгу. Как рассказала у себя на странице в Facebook Юлия Зайцева, продюсер писателя, идея романа зародилась еще два года назад, когда Алексей Иванов работал над «Тоболом».

- В конце дня он запирал в компьютере свою двухтонную сибирскую сагу и прикидывал, как, поставив точку в этом глобальном деле, вернет на полки стопки книг высоколобых сибирских историков и налегке, с улыбкой и драйвом, будет отстукивать свежий текст на дерзкую тему, - пишет Юлия Зайцева. - Пацан сказал – пацан сделал.

Новый роман называется «Пищеблок». Продюсер Алексея Иванова призналась, что не могла оторваться от книги.

- Это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80, - пишет Юлия Зайцева. - Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат.

Книга выйдет уже в конце осени.

Напомним, что телеканал «Россия-1» показал анонс восьмисерийного фильма «Ненастье», снятого по мотивам одноименной книги пермского писателя Алексея Иванова.