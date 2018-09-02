Пермская модель Наташа Поли снялась в фотосессии полуобнаженной
Модель из Перми Наташа Поли приняла участие в новой фотосессии для журнала «V Magazine». На одном из снимков на Наташе Поли только нижнее белье, а сверху накинута шуба. У поста в Instagram с этой фотографией уже больше 14,5 тысяч лайков.
Пользователи соцсетей пришли в восторг от новой фотосессии: «сильная женщина», «очень красиво», «какая у вас искренняя красота, Наташа».
Напомним, что не так давно модели Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова снялись в фотосессии, посвященной 20-летию со дня выхода первого российского журнала Vogue. Выпуск появится на прилавках магазинов уже в сентябре.
Справка
Наташа Поли – это псевдоним Натальи Полевщиковой, пермячки, дебют на подиуме которой состоялся в 2004 году. После этого журнал Vogue включил девушку в ТОП-30 лучших моделей 2000-х годов. Сейчас Наташа Поли является одной из самых востребованных российских моделей.