Осенние ярмарки в Перми: где пермякам купить овощи для заготовок, саженцы и продукцию местных фермеров

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-31T12:12:59+03:00

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В краевом минсельхозе опубликовали график сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, которые будут проводиться в Прикамье в сентябре.

В Перми в субботу в 10.00 откроется 7 ярмарок «краевого масштаба» и еще 4 – районного. Они будут работать с 10.00 до 17.00 во все выходные дни в сентябре.

- В этом году мы решили не взимать арендную плату с тех, кто привезет на пермские ярмарки свою продукцию, поэтому ожидаем, что на них будет выставлено много самой разнообразной сельскохозяйственной продукции - от плодов прикамского урожая до саженцев растений, - рассказали в краевом минсельхозе. – Все, что требуется от продавцов - отправить заявку на электронный адрес Министерства сельского хозяйства Пермского края: tbpodkopalova@agro.permkrai.ru. А также - иметь документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным законодательством. Время от времени мы будем проводить проверки.

Ярмарки в Перми будут работать и в октябре, но когда и где – об этом в минсельхозе пообещали сообщить позже.

- График работы сельхозярмарок в Перми можно посмотреть на сайте министерства в разделе «Ярмарки», - сообщили нам. – Там же опубликовано и расписание ярмарок в других городах и районах края.

АДРЕСА ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В ПЕРМИ

В Перми откроется 7 ярмарок – в кажном районе, а в некоторых районах – и по две.

В Индустриальном районе - на Шоссе Космонавтов, 114, рядом с фабрикой «Гознак».

В Кировском районе – 2 ярмарки: на улице Ласьвинская и на улице Светлогорской,22 возле ТЦ «Браво».

В Ленинском районе - на улице Ленина, 53, между Пермским академическим театром и ТЦ «Пирамида».

В Мотовилихинском районе – 2 ярмарки: на улице Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ» и на улице Крупской, 42, в районе площади Дружбы.

В Свердловском районе - на улице Героев Хасана, 105, в микрорайоне «Велта».

Ярмарки будут работать с 10.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям в течение всего сентября.