2018-08-31T09:55:30+03:00
Дом. Семья

В пермском зоопарке родились два олененка

Мамы Млада и Олеся произвели их на свет в один день [видео]
Константин КЯКИНЕН
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фото: скриншот из видео пермского зоопаркафото: скриншот из видео пермского зоопарка
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28 августа в пермском зоопарке родилось потомство - на свет появились два пятнистых олененка. Мамы у детенышей разные - Млада и Олеся, а отец один - Ликер. Млада родила самочку, а Олеся - самца.

Как рассказали в пермском зоопарке, малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Новорожденные не отходят от мамы, везде следуя за ней на неокрепших ножках. Папа, который сидит в том же вольере, никак не реагирует на оленят.

- Пермяки могут увидеть наших пятнистых оленят, - говорит ученый секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина. - Они рождаются уже полностью сформировавшимися животными, везде ходят за мамой.

Также в зоопарке сообщили, что обычно мамы оленей сидят с малышами до года. Затем животные достигают половой зрелости и у них могут возникнуть конфликты со взрослыми особями. Тогда оленям нужно будет подыскивать новое место жительства, они не смогут ужиться даже со своими родителями.

В Пермском зоопарке родились оленята.Пятнистый олененок, родившийся накануне, следует за мамой на еще не окрепших ножках. Видео Пермского зоопарка.

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