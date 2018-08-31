2018-08-31T07:58:48+03:00
Общество

Прогноз погоды в Перми 2018: начало сентября будет сухим и теплым

Хорошая погода может сохраниться до окончания первой декады
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В ночь на 1 сентября в Перми обещают заморозки, а затем заметно потеплеет. Как сообщили в ГИС-центре Пермского университета, в Перми похолодает до +4°. На юге края в низких местах возможны заморозки. Днем по краю потеплеет до +16…+21° по краю и до +18…+20° в Перми.

В воскресенье 2 сентября в юго-западных районах края ожидается увеличение облачности и небольшие дожди. Слабые дожди не исключены и в Перми. Максимальная температура в зависимости от облачности может быть в пределах +17...+21°.

С понедельника установится малооблачная погода без осадков, а температура воздуха днем в Перми превысит +20° , по юго-западу края до +23°.

По прогнозам синоптиков, солнечная и умеренно теплая погода может сохраняться неопределенно долгое время, при этом по юго-западу края температура постоянно будет держаться на 4-5° выше, чем по востоку. В Перми дневная температура ожидается в пределах +19..+22°, а ночная от +6 до +10°, что на 2-3° выше нормы для начала сентября.

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