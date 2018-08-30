Чтобы зима была теплой

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-30T15:41:06+03:00

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Группа «Т Плюс» проводит подготовку к отопительному сезону 2018 - 2019 годов в Приволжском федеральном округе в строгом соответствии с графиками. Например, в Перми энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» практически закончили гидравлические испытания теплосетей и ведут реконструкцию ключевых «тепловых артерий». В этом году основной объем перекладок сконцентрирован в центре города. Меняется ряд ключевых участков на улицах Н. Островского, Пермской, Петропавловской, Н. Краснова, Н. Крисанова. Всего по федеральной программе «Т Плюс» «Re: Конструкция» летом в краевой столице энергетики обновят 10 км теплосетей, еще 16 км будет отремонтировано. Общие вложения в подготовку теплопроводов к отопительному сезону составят 800 млн рублей.

Где копают?

На этой неделе энергетики приступили к завершающему этапу реконструкции на ул. Н. Островского, намеченному по плану в 2018 году. Ранее с опережением графика был открыт столь важный для автомобилистов перекресток Н. Островского и Революции. Здесь в сжатые сроки проведены технологические работы по монтажу тепломагистрали и уложен асфальт. На очереди - работы на участке ул. Революции - ул. К. Тимирязева, где пройдет замена изношенных теплопроводов на современные трубы в ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Главная цель - обеспечить надежное функционирование теплосетей, по которым энергоресурс поставляется в большое количество домов.

Именно такой значимой для города и жителей является тепломагистраль на ул. Н. Островского: к старту осенне-зимнего периода 2018 - 2019 годов здесь будет заменено 360 метров теплопровода диаметром 700 мм. С учетом задела прошлого года обновленная теплосеть длиной почти 2,5 километра протянется от ул. Петропавловской до ул. К. Тимирязева.

Фото компании

Цель - надежность

Еще два крупных объекта этого лета - реконструкции на улицах Петропавловской и Пермской, где меняются участки тепломагистралей с переходом через Комсомольский проспект. Обновление теплосетей идет в соседних кварталах - выше и ниже улицы В. Ленина. Однако проезд по Компросу не закрывается: технология позволяет вести монтаж новых теплопроводов, просто «проталкивая» их под перекрестками с Пермской и Петропавловской. Такие меры существенно упрощают перемещение пешеходов и не влияют на движение автотранспорта. Сейчас на ул. Пермской уже заканчивается монтаж новых трубопроводов, всего здесь появится 450 метров тепломагистрали диаметром 500 мм. Перекладка на ул. Петропавловской только началась, и здесь предстоит модернизировать 257 метров теплосети диаметром 400 мм.

Сети готовят летом

Энергетики понимают, что масштабная реконструкция тепловых сетей в центре Перми доставляет дискомфорт жителям, отмечает технический директор - главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко, однако подчеркивают: обновление «тепловых артерий» необходимо для надежной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок в отопительном сезоне. «Приносим извинения жителям и напоминаем: работы в межсезонье проводятся в сжатые сроки и с минимальными отключениями подачи энергоресурса. Перекладки тепломагистралей нужны всему населению Перми для того, чтобы в квартиры стабильно подавались отопление и горячая вода».

В настоящее время выполнено порядка 35% всех запланированных обновлений тепловых сетей в краевой столице. Сейчас завершается восстановление благоустройства на ул. Газеты «Звезда» и ул. Н. Крисанова после оконченных реконструкций. Выполняется важная задача - уложить асфальтовое покрытие, отсыпать газоны, установить бордюрные камни. Это главное условие работы теплоэнергетиков - улучшение объектов улично-дорожной сети для создания комфортных условий жизни горожан.

Справка

Группа «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение населенных пунктов в 12 из 14 субъектов Приволжского федерального округа, эксплуатируя 45 электростанций. В рамках подготовки к зиме на энергообъектах компании сформированы запасы резервного топлива. К началу отопительного сезона будут завершены все плановые ремонты на генерирующем и теплосетевом оборудовании. Как сообщил председатель правления группы «Т Плюс» Денис Паслер, компания ежегодно наращивает объемы ремонтной и инвестиционной программ. Как следствие, за январь - июль 2018 года в зоне обслуживания компании в ПФО аварийность сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зимой на территории ПФО в резерве будут постоянно находиться почти 1000 специалистов в составе 124 ремонтно-восстановительных бригад, а также 304 единицы спецтехники.