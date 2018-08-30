Отключения воды в Перми с 30 августа по 2 сентября

СЕГОДНЯ 06:57 2018-08-30T07:02:39+03:00

В четверг в двух районах краевой столицы не будет воды

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Почти 50 домов останутся без холодной воды сегодня, 30 августа. ООО «НОВОГОР-Прикамье» будет вести работы в Кировском и Орджоникидзевском районах краевой столицы.

С 9.30 до 20 часов холодное водоснабжение будет отключено в Закамске из-за работ по ул. Липатова, 19. Без воды останутся жители домов по ул. Автозаводской, 82, ул. Липатова, 13, 17, 19, ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 81, 82, 84, 85,88в, 90, 94, 100а, ул. Шишкина, 20 и 20д.

В это время в микрорайоне Водники в Кировском районе будут вестись планово-ремонтные работы по ул. Юнг Прикамья. Вода пересохнет в кранах домов по ул. Адмирала Ушакова, 41, 207, ул. Калинина, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Капитана Пирожкова, 2 и в переулке Якорный, 1.

Жителям домов по ул. Графтио, 1, ул. Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32 и 41 также следует запастись водой. В этих домах холодное водоснабжение будет отключено с 9 до 17 часов. А с 10:00 до 19:30 воды не будет в домах на улицах Клубный пер. 5а, 9, Павловский, 7, 1-й Павловский, 3.

Кроме того, в воскресенье, 2 сентября ремонтные работы будут вестись на бульваре Гагарина, 84. Из-за них будет отключена вода с 10 до 19 часов в домах по бульвару Гагарина, 80, 80а и 84. Также «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает о необходимости запастись водой жителей домов по ул. Левченко, 37, Льва Толстого, 6, 12,, Малой, 9 и Стахановской, 2, 6а и 18.