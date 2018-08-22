Всегда ли при болезни сердца болит грудь

22 Авг. 14:00 2018-08-29T14:05:24+03:00

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В четверг, 23 августа, в «Лето-парке» на эспланаде, в шатре «Центр событий» состоится лекция «Мифы о сердце» Владимира Евгеньевича Владимирского, кардиолога высшей категории, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой факультетской терапии №1 Пермского медуниверситета.

На лекции речь пойдет о популярных мифах про сердечно-сосудистые заболевания. Болезни системы кровообращения занимают первое место в списке причин смерти в Пермском крае - больше половины случаев преждевременной смерти приходится именно на так называемые сердечно-сосудистые катастрофы, причем в последнее время нередко болезнь внезапно уносит жизни совсем молодых людей.

На своей лекции доктор Владимирский развенчает популярные предубеждения о здоровье сердца: что болезни сердца и сосудов - удел пожилых людей, что при болезнях сердца всегда должны быть боли в области груди, так ли вредны статины, и правда ли, что у тех, кто занимается спортом, здоровое сердце. Кроме того, на лекции обсудят, как можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пока не стало слишком поздно, и как в этом помогут боты, составляющие графики вашего артериального давления.

Перед лекцией все желающие смогут измерить свое давление автоматическим аппаратом, предоставленным Центром медицинской профилактики.

Лекция «Мифы о сердце» начинает цикл лекций, которые будут проходить на открытых городских площадках и будут посвящены самым актуальным проблемам здоровья пермяков.

Мероприятие проходит при поддержке министерства здравоохранения Пермского края, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Центра медицинской профилактики Пермского края.

«Лето-парк»,

Эспланада

23 августа в 19.00

Вход бесплатный