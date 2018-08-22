Главный по пробирочкам

22 Авг. 12:00 2018-08-29T14:02:38+03:00

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Этим летом министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев анонсировал планы по созданию единой лабораторной службы Пермского края. По проекту министерства в Перми будет создана современная лаборатория, благодаря которой пациенты по всему Пермскому краю смогут не выезжая в краевой центр сдавать около 350 анализов. Как будет работать новая служба, разбиралась «КП».

Что было не так

Лаборатории при больницах Пермского края - та часть медицины, проблемы которой обычно скрыты от глаз пациентов. Сейчас в Прикамье на базах районных и городских больниц работают 160 лабораторий, в которых за год делается порядка 70 миллионов тестов. То есть в среднем по 27 анализов в год на одного жителя Пермского края. Проблема в том, что большая часть этих тестов - дублирующие, то есть пациенту приходилось по 2 - 3 раза сдавать один и тот же анализ.

Получалось так потому, что в большинстве больниц края часто неправильно забирают биоматериал на анализ (например, используют шприцы для забора крови вместо повсеместно признанных вакуумных пробирок), анализ проводят ручными методиками (порядка 70 процентов анализов проводится вручную) и на устаревшем оборудовании - и в итоге результат анализов может получиться очень далеким от достоверности. А на основе неправильных данных из лаборатории врач может сильно «промахнуться» с назначенным лечением. Если пациент наблюдался сначала в районной больнице, а затем был отправлен, например, в краевую больницу, то практически в 100 процентах случаев врачи в краевой столице назначают пациенту повторные анализы - просто потому, что не верят достоверности предыдущих результатов.

Кроме того, из 350 возможных тестов на сегодняшний день пациентам районных ЦРБ доступны чаще всего лишь 20 - 50 анализов, которые умеют делать в местной лаборатории. Между тем более сложные и современные тесты позволили бы врачу получить более полную информацию о здоровье пациента, учесть наличие противопоказаний, избежать осложнений и в итоге назначить наиболее эффективное лечение.

Еще одна проблема - данные о проведенных анализах сейчас довольно редко заносятся в единую информационную систему, с которой работают все врачи в Пермском крае. В 2017 году лишь 2 процента анализов заносились в информационную систему, а в этом году - только15 процентов. Это значит, что если пациент оставит листочек с результатами анализов дома, то анализы ему придется проводить заново.

Как это будет теперь

По проекту краевого минздрава, к 2020 году все 350 лабораторных тестов должны стать доступными для всех жителей края. Для этого в регионе будет создана единая лабораторная служба. Работать она будет следующим образом.

В местных лабораториях будут проводить лишь экстренные тесты (их около 20), чтобы врач мог принять решение здесь и сейчас - когда речь идет о хирургическом вмешательстве или резком ухудшении здоровья пациента. Для тех случаев, когда врачу важно получить более полную картину и отправить пациента на более сложные анализы, в местных лабораториях будут забирать необходимый биоматериал, затем передавать его в региональные филиалы лабораторной службы, а уже оттуда специальная машина не реже раза в сутки будет приезжать за материалом и перевозить его в центральную лабораторию в специальных контейнерах.

При этом все места забора материала будут сохранены и доукомплектованы современными инструментами, приборами и расходными материалами, чтобы анализы забирались максимально корректно - например, кровь будут забирать специальными вакуумными пробирками. После того, как результаты анализа будут готовы, сотрудники лабораторной службы будут загружать их в единую информационную систему, где ваш врач уже сможет их посмотреть.

- Благодаря единому клинико-диагностическому центру абсолютно все анализы будут доступны любому пациенту на территории края, где бы он ни жил, - пояснил Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края. - Достоверность будет высокая, потому что у центра своя система контроля качества, а все анализы будут выполняться на современном оборудовании с минимальной вероятностью ошибки. Перепроверять анализы и терять драгоценное время в итоге будет не нужно.

Центральная лаборатория (сам клинико-диагностический центр) будет оборудована всем необходимым современным оборудованием для проведения всего спектра 350 тестов. По проекту, располагаться она будет на территории перинатального центра - совсем недалеко от центра Перми. Сейчас это неиспользуемое здание бывшего пищеблока, которое начнут обустраивать под нужды лаборатории уже в январе будущего года. К концу апреля министерство планирует уже закончить ремонт и закупить необходимое оборудование, а к концу июня - получить лицензию. В ходе проекта будут отремонтированы и дооснащены оборудованием и местные лаборатории.

По новому принципу единая лабораторная служба Пермского края начнет работу с середины 2019 года.