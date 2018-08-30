В Перми таксисту, который убил жену из-за кошки, дали 17 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-30T09:09:28+03:00

От полученных травм Наталья скончалась в больнице. Фото из соцсетей

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Пермский краевой суд вынес приговор 25-летнему таксисту, который убил жену на глазах троих детей из-за кошки.

Громкая история, напомним, случилась в марте в Кизеле. 25-летний Евгений и 35-летняя Наталья воспитывали троих детей. Трехлетний Максим и двухлетняя Аня (имена детей изменены) – дети Евгения, а Настя – дочь Наташи от первого брака.

Наташа очень любила своих детей. Несмотря на то, что младшие были еще совсем маленькими, подрабатывала дворником - хотела обеспечить семью всем необходимым. Евгений работал таксистом, но в последнее время сидел дома.

Евгений оставил без матери троих детей. Фото из соцсетей

Мужчина часто выпивал и становился агрессивным. Скандалы в доме вспыхивали почти каждый день.

В тот страшный день, 3 марта, пьяный мужчина снова поругался с женой. Причем поводом стал соседский кот, пытавшийся забежать в приоткрытую дверь квартиры.

Евгений пытался закрыть дверь и прижал коту голову. Сосед, который курил на лестничной клетке, сделал ему замечание и придержал дверь. Евгений в ответ два раза ударил его кулаком по лицу.

На крики выбежала Наталья и увела мужа домой, а кот убежал. Скорее всего, уже дома она начала упрекать мужа, а тот в ответ вспылил.

Евгений ударил жену по голове, а потом стал бить ножом. В этот момент женщина держала на руках маленькую дочку, которая тоже получила резаную рану головы.

Ребенка спасли, а Наталья скончалась на следующее утро, травмы оказались несовместимы с жизнью. В отношении Евгения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Детей отдали в приемную семью, они живут в Перми.

- Я прошу не наказывать меня строго и дать не больше 15 лет, - сказал в последнем слове сам обвиняемый.

Приговор суда – 17 лет в колонии строгого режима. Кроме этого, Евгений должен выплатить своим детям моральную компенсацию.