В Перми судят женщину-водителя автобуса, которая полчаса катала по городу умершего пассажира

СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-29T13:33:07+03:00

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- Кондуктор несколько раз говорила водителю, что пассажир не подает признаков жизни, но та отказывалась вызывать «скорую», - рассказывает старший помощник прокурора Свердловского района Эвелина Орлова.

В суде Свердловского района Перми началось слушание дела о смерти пассажира в автобусе. Трагедия произошла еще в декабре 2016 года.

- 21 декабря около 18-30 в салон автобуса маршрута № 5 зашел мужчина средних лет и сел на одно из мест, - рассказала помощник прокурора. - Через некоторое время автобус доехал до конечной остановки. Мужчина не шевелился. Кондуктор забеспокоилась, потрясла его, но пассажир не подавал признаков жизни.

Кондуктор направилась к 45-летней женщине-водителю и сообщила об этом, но та решила продолжать путь. Только после 20-00 водитель решила вызвать «скорую помощь». При этом бригаду сначала вызвали на один адрес, но затем водитель попросила медиков подъехать к автопарку.

- «Скорая» приехала в 20-20, а автобус - только через 10 минут, - сообщила Эвелина Орлова. - Медики уже констатировали смерть пассажира. К этому моменту мужчина был мертв уже около 30 минут. До того, как сесть в автобус, он выпивал, и скончался от алкогольного отравления.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «оставление в опасности». Женщине не грозит реальный срок, потому что ранее судимостей у нее не было.

- Максимальное наказание - год исправительных работ или штраф в 80 тысяч рублей, - добавила Эвелина Орлова.

На следующей неделе в суде заслушают показания свидетелей.