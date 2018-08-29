Пермские волонтеры выехали на поиски 80-летней бабушки, пропавшей в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:13 2018-08-29T10:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье разыскивают 80-летнюю Анфису Михайловну Ватлецову.

Раньше она жила в Перми, но в последнее время у нее стали случаться провалы в памяти, и родная сестра забрала ее к себе – в деревню Стерлягова в Кунгурском районе.

Ранним утром 28 августа хозяйка дома проснулась и не обнаружила на месте своей сестры. Она обошла своих соседей, но и у них ее не было. Она забеспокоилась - рядом с деревней густой лес и река. И обратилась в полицию.

- На место выехал кинолог, но собака, к сожалению, след не взяла, - рассказала координатор пермского поискового отряда «Поиски пропавших в Прикамье» Ксения. – Поэтому мы объявили сбор волонтеров.

Первая группа волонтеров уже выехала в Стерлягово.

- Туда отправились два наших волонтера и племянница пропавшей, - сообщили в поисковом отряде. – Поиски в лесу пока вести не будем – там дремучая чащоба. Ребята обойдут дачные домики - там их много, деревня расположена недалеко от Перми. В будние дни дачи пустуют. Вдруг женщина решила укрыться в одной из них, спасаясь от ночной прохлады? Ведь из дома она ушла легко одетой. Также обследуем берег реки Сылва.

На всякий случай волонтеры сообщили, как выглядела пропавшая. Она невысокого роста - около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие. Ушла из дома она в синем халате с красными цветочками, в вязаной кофте сиреневого цвета и черном трико, на ногах - коричневые носки и синих тапки в горох. Она не общительная, неохотно вступает в разговор с незнакомыми людьми, хотя может разговаривать сама с собой.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить по телефонам 8- 902-80-75-403 и 8 912 487-25-64 или позвонить в полицию на 02 или 102 (с сотового).