Коллектору, который избил артистку оперного театра в Перми, грозит 15 суток

СЕГОДНЯ 07:49 2018-08-28T07:51:13+03:00

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Полиция задержала коллектора, который избил артистку Пермского театра оперы и балеты, перепутав ее с другой женщиной. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативники изучили записи с камер наблюдения и получили приметы, по которым установили личность преступника.

Инцидент, напомним, случился еще 15 августа.

- Днем в мою квартиру начали ломиться какие-то люди, они пытались выбить двери, - рассказывает 33-летняя Валерия Лебедева. – Требовали позвать какую-то Светлану, которая должна им деньги. Я объясняла, что здесь такой нет, но меня не слушали.

Когда Валерия вышла на улицу, коллекторы снова начали требовать деньги. Угрожали, что будут приходить сюда каждый день. Девушка вызвала полицию и начала снимать незваных гостей на телефон.

После этого один из коллекторов набросился на девушку, сбил с ног и начал пинать по голове и лицу, сломав ей очки и телефон. У пострадавшей ушибы и ссадины по всему телу, она до сих пор находится на больничном. А в воскресенье Валерию госпитализировали, ее состояние ухудшилось.

- Мне бы не очень хотелось говорить, что со мной, но чувствую я себя плохо, - сказала в эфире радио «КП-Пермь» Валерия Лебедева.

Ее обидчика задержали 24 августа.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, которые установлены рядом с местом происшествия, и получили приметы подозреваемого, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Личность коллектора установили, им оказался 37-летний житель Перми. Мужчину доставили в полицейский участок. В отношении него возбудили административное дело по статье «Побои».

- В конце прошлой неделе мне позвонили из суда и сообщили, что через тридцать минут начнется судебное заседание, - продолжает Валерия. – Я сказала, что нахожусь в больнице и при всем желании не смогу так быстро приехать в суд. У меня уточнили, даю ли я разрешение рассмотреть дело в мое отсутствие, но я отказалась. В итоге суд отложили.

Валерия крайне возмущена, что в отношении ее обидчика возбуждено административное дело. Максимальное наказание по нему – штраф до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

- Ему хотят вменить административное нарушение, будто он мне пощечину дал или оскорбил, - возмущена артистка театра. – Преступник мне угрожал и выполнил свои угрозы. Я признана нетрудоспособной еще минимум до 29 августа. О каком административном нарушении может идти речь? Кроме того, он нанес мне значительный материальный ущерб и присвоил мои ценные вещи. Я считаю, что дело должно быть уголовным.

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