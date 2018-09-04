Появилось видео задержания пермяка, который подозревается в жестком убийстве 6-летней падчерицы

СЕГОДНЯ 14:23 2018-09-04T14:26:16+03:00

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ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовало видео. снятое сразу после задержания 33-летнего мужчины, который избил двоих своих падчериц. 6-летння девочка умерла от побоев, а ее 9-летняя сестра выжила. Страшное убийство было совершено в Кировском районе краевой столицы. 31 августа мама девочек ушла на работу на завод, оставив девочек с новым бойфрендом. Девочка готовилась пойти в 1 класс. Что именно произошло в квартире - пока неизвестно.

На видео видно, что мужчина абсолютно спокоен. После того, как его сфотографировали, он вошел в камеру и лег на скамейку, закрыв лицо кепкой.

Сейчас мужчина находится под стражей, а в страшном преступлении разбирается следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего с особой жестокостью.

По факту гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе следствия будут детально выяснены условия жизни и воспитания погибшей девочки. Для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая смерть человека». Расследование уголовного дела находится на особом контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Алексей Сердюков.