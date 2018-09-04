Пермский марафон 2018: где перекроют дороги и как будет ходить общественный транспорт 9 сентября
9 сентября в день проведения Пермского международного марафона в центре города будет закрыто движение транспорта.
С 07 до 16 часов 9 сентября на период проведения забегов участников марафона будет закрыто движение на участках:
– улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы 25-го Октября;
– улицы Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская;
– улицы Попова от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская;
– улицы Куйбышева от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская;
– улицы Газеты Звезда от улицы Петропавловская до улицы Пермская;
– Комсомольского проспекта от улицы Петропавловская до Комсомольской площади;
– улицы Пермская от Комсомольского проспекта до улицы 25-го Октября;
– улицы Луначарского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;
– улицы Пушкина от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;
– улицы Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта;
– улицы Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;
– улицы Глеба Успенского от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;
– улицы Полины Осипенко от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;
– улицы Сибирская от улицы Петропавловская до улицы 1-я Красноармейская;
– улицы Екатерининская от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;
– улицы Швецова от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;
– перекрестка улицы Луначарского и улицы Сибирская.
Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.
Кроме того, с 22 часов 7 сентября до 16 часов 9 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспортных средств на улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Сибирская; Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади и улице Сибирской от улицы Ленина до улицы 1-я Красноармейская.
Также 9 сентября до семи утра на время монтажа конструкции стартовых ворот марафона будет закрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Борчанинова. На этом же участке с 16 до 19 часов будет проводиться демонтаж конструкций.
Общественный транспорт в период проведения марафона будет проходить по улицам: 25-го Октября, Белинского, Куйбышева, Монастырская, Окулова, Петропавловская, Крисанова.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, автобусные маршруты №7, №33, №35, №39, №41, №46 и №60 будут следовать до остановки «Драмтеатр».
Автобусы №6, №8, №15, №20, №33, №35, №39, №41, №49, №53, №60, №3т и №7т от Коммунального моста в направлении центра города будут двигаться по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Движение маршрутов с улицы Ленина будет перенаправлено по улицам Крисанова и Екатерининской (Луначарского).
Маршруты №1, №4, №13, №14, №19, №36, №59, №61, №63, №66, №67 и №74 будут следовать через улицу Куйбышева.
Автобусы №4, №36, №63 и №67 поедут по улице 25-го Октября, а №61 будет перенаправлен через Южную дамбу.
Из Орджоникидзевского района автобусы №32 и №77 будут курсировать до улицы Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных маршрутах №4, №7, №8, №10 и №11. Кроме того, часть автобусов маршрута №77 будет следовать сообщением «Микрорайон Ераничи – Автовокзал».
По укороченной схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс» будет следовать автобус №5. Автобус №33 будет укорочен от остановки «город Сердца» до остановки «Драмтеатр», а от остановки «микрорайон Архиерейка» до остановки «Гипермаркет «Семья».
Автобусные маршруты №3 и №68 в этот день работать не будут.
Трамвай №5 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать сообщением «улица Стахановская – станция «Бахаревка».
Шестой трамвай ходить до 16 часов не будет. Вместо него по маршруту «Микрорайон Висим – ОАО «Велта» будет следовать трамвайный маршрут №4.
Трамвай №7 двигаться от ВРХЗ будет двигаться до остановки «Разгуляй». Трамвайный маршрут №11 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская.
Троллейбусный маршрут №1 будет следовать по маршруту «улица Гусарова – площадь Дружбы», а №5 до 16:00 будет двигаться по улицам: Гусарова, Комсомольская площадь, Героев Хасана и Чкалова.
До 16 часов троллейбус №10 будет следовать по маршруту «микрорайон «Парковый» – Центральный рынок», а №12 - «улица Милиционера Власова – Центральный рынок».