Пермский марафон 2018: где перекроют дороги и как будет ходить общественный транспорт 9 сентября

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-04T10:17:03+03:00

Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона

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9 сентября в день проведения Пермского международного марафона в центре города будет закрыто движение транспорта.

С 07 до 16 часов 9 сентября на период проведения забегов участников марафона будет закрыто движение на участках:

– улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы 25-го Октября;

– улицы Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская;

– улицы Попова от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская;

– улицы Куйбышева от улицы Петропавловская до улицы Екатерининская;

– улицы Газеты Звезда от улицы Петропавловская до улицы Пермская;

– Комсомольского проспекта от улицы Петропавловская до Комсомольской площади;

– улицы Пермская от Комсомольского проспекта до улицы 25-го Октября;

– улицы Луначарского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;

– улицы Пушкина от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;

– улицы Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта;

– улицы Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;

– улицы Глеба Успенского от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;

– улицы Полины Осипенко от улицы Пионерская до Комсомольского проспекта;

– улицы Сибирская от улицы Петропавловская до улицы 1-я Красноармейская;

– улицы Екатерининская от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;

– улицы Швецова от улицы Сибирская до улицы 25-го Октября;

– перекрестка улицы Луначарского и улицы Сибирская.

Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.

Кроме того, с 22 часов 7 сентября до 16 часов 9 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспортных средств на улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Сибирская; Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади и улице Сибирской от улицы Ленина до улицы 1-я Красноармейская.

Также 9 сентября до семи утра на время монтажа конструкции стартовых ворот марафона будет закрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Борчанинова. На этом же участке с 16 до 19 часов будет проводиться демонтаж конструкций.

Общественный транспорт в период проведения марафона будет проходить по улицам: 25-го Октября, Белинского, Куйбышева, Монастырская, Окулова, Петропавловская, Крисанова.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, автобусные маршруты №7, №33, №35, №39, №41, №46 и №60 будут следовать до остановки «Драмтеатр».

Автобусы №6, №8, №15, №20, №33, №35, №39, №41, №49, №53, №60, №3т и №7т от Коммунального моста в направлении центра города будут двигаться по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Движение маршрутов с улицы Ленина будет перенаправлено по улицам Крисанова и Екатерининской (Луначарского).

Маршруты №1, №4, №13, №14, №19, №36, №59, №61, №63, №66, №67 и №74 будут следовать через улицу Куйбышева.

Автобусы №4, №36, №63 и №67 поедут по улице 25-го Октября, а №61 будет перенаправлен через Южную дамбу.

Из Орджоникидзевского района автобусы №32 и №77 будут курсировать до улицы Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных маршрутах №4, №7, №8, №10 и №11. Кроме того, часть автобусов маршрута №77 будет следовать сообщением «Микрорайон Ераничи – Автовокзал».

По укороченной схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс» будет следовать автобус №5. Автобус №33 будет укорочен от остановки «город Сердца» до остановки «Драмтеатр», а от остановки «микрорайон Архиерейка» до остановки «Гипермаркет «Семья».

Автобусные маршруты №3 и №68 в этот день работать не будут.

Трамвай №5 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать сообщением «улица Стахановская – станция «Бахаревка».

Шестой трамвай ходить до 16 часов не будет. Вместо него по маршруту «Микрорайон Висим – ОАО «Велта» будет следовать трамвайный маршрут №4.

Трамвай №7 двигаться от ВРХЗ будет двигаться до остановки «Разгуляй». Трамвайный маршрут №11 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская.

Троллейбусный маршрут №1 будет следовать по маршруту «улица Гусарова – площадь Дружбы», а №5 до 16:00 будет двигаться по улицам: Гусарова, Комсомольская площадь, Героев Хасана и Чкалова.

До 16 часов троллейбус №10 будет следовать по маршруту «микрорайон «Парковый» – Центральный рынок», а №12 - «улица Милиционера Власова – Центральный рынок».