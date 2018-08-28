2018-08-28T16:24:44+03:00
Общество

«Здесь водится судак - рыба, которая любит чистоту»

Пермский ЦБК вложит 350 млн рублей в масштабную экологическую программу
Константин КЯКИНЕН
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Для группы предприятий ПЦБК реконструкция биологических очистных сооружений является приоритетным направлением экологической политики.

- Без очистных сооружений, без их эффективной работы комбинат не может работать, - объясняет заместитель исполнительного директора по производству ООО «Прикамский картон» (входит в группу предприятий ПЦБК) Михаил Спасенников. - Выйдут из строя очистные - встанет весь комбинат. Сегодняшняя система очистки воды соответствует всем нормативам, но все мы хотим, чтобы вода, которая поступает в Чусовую, была чище.

Промышленная площадка в Голованово находится в непосредственной близости от реки Чусовой. И многие работники комбината живут недалеко от предприятия. Они развевают все наши сомнения относительно вреда сточных вод.

- Здесь водится судак - рыба, которая любит чистоту, - говорят бумажники. - Если бы сбросы были вредными, то его точно бы здесь не было.

Качество атмосферного воздуха и сбрасываемых предприятием сточных вод вокруг очистных сооружений регулярно контролируют природоохранные органы - Управление Росприроднадзора по Пермскому краю и природоохранная прокуратура. Нарушений не выявлено.

Масштабная модернизация очистных сооружений на производственной площадке в Голованово началась в 2016 году и продлится до 2021 года. Общая сумма вложений составит 350 млн рублей.

Все степени очистки вода проходит за 18 - 19 часов, только после этого сбрасывается в реку. Фото компании

Все степени очистки вода проходит за 18 - 19 часов, только после этого сбрасывается в реку. Фото компании

- Стоки, образующиеся на предприятии, проходят четыре степени очистки - через специальные решетки, первичные отстойники, аэротенки и вторичные отстойники, - рассказывает руководитель службы водоснабжения и водоотведения ООО «Прикамский картон» Артем Попов. - Все степени очистки вода проходит за 18 - 19 часов, только после этого сбрасывается в реку.

Работе всех очистных сооружений свойственен характерный запах сероводорода. Из-за увеличения производственных мощностей жилые дома оказались в непосредственной близости к предприятию и очистным сооружениям, и иногда жителям неприятный запах доставляет дискомфорт.

«К сожалению, бывают запахи, однако никакого вреда для здоровья людей нет. Проводимая модернизация в том числе позволит нам снизить концентрацию запахов», - заверяет Михаил Спасенников.

Тем более, что сейчас технологи предприятия активно сотрудничают со специалистами из Польши, которые на аналогичном производстве ликвидировали все неприятные запахи за счет использования химических веществ. Этот способ на ПЦБК сначала будет опробован в лабораторных условиях, а затем на очистных сооружениях.

Пермский ЦБК вложит 350 млн рублей в масштабную экологическую программу

Пермский ЦБК вложит 350 млн рублей в масштабную экологическую программу

Очередной этап реконструкции завершится в октябре 2018 года. На ремонт механизмов очистных сооружений уже направлено почти 60 млн рублей. Реконструирована насосная станция откачки осадка, введен в эксплуатацию дополнительный первичный отстойник, начата модернизация локальных очистных установок в производственных цехах.

Модернизированная система, созданная по европейским технологиям, позволяет лучше насытить бактерии кислородом, что повышает степень очистки и уменьшает запах сероводорода.

Качество атмосферного воздуха и сбрасываемых предприятием сточных вод вокруг очистных сооружений регулярно контролируют природоохранные органы. Фото компании

Качество атмосферного воздуха и сбрасываемых предприятием сточных вод вокруг очистных сооружений регулярно контролируют природоохранные органы. Фото компании

- Чем меньше пузырьки, тем быстрее они усваиваются реагентом - активным илом, который перерабатывает сточные воды, очищая их, - объясняет Михаил Спасенников - Пластиковые трубы, которые мы устанавливаем на аэротенках, не заржавеют, они практичны и долговечны.

Кроме того, предприятие делает систему водопотребления цикличной, чтобы уменьшить расход воды и, следовательно, объем сточных вод, требующих очистки. В сутки комбинат потребляет 50 тыс. кубометров воды, а после очистки сбрасывает 40 тыс. кубометров, а 10 тыс. кубов идут в повторное использование. Последний показатель будет ежегодно увеличиваться.

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