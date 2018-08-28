Скандал в Пермской гордуме: «Теодор Курентзис гастролирует по Европе, а зарплату незаслуженно получает у нас»

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-28T15:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

- Какой же из Курентзиса гражданин Пермского края? Он, может быть, гражданин мира, ну, Европы, но никак не Прикамья! - возмущался сегодня в стенах гордумы депутат-коммунист Пермской гордумы Геннадий Сторожев. – Он гастролирует за рубежом, но не по территории нашего региона. Те 450 тысяч в год, которые положены почетному гражданину края, это почти столько же, сколько полумиллионная зарплата, которую ему, на мой взгляд, незаслуженно платят в пермском театре.

На вчерашнем заседании гордумы депутаты решали, кто из трех кандидатов может получить звание Почетного гражданина Пермского края. И если по поводу ректора медуниверситета Ирины Корюкиной и дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова никто не возмущался, то с кандидатурой Теодора Курентзиса вышла заминка.

Пермь разбилась на два лагеря

Фигура Теодора Курентзиса вызвала споры у пермяков практически сразу, как только греческий дирижер в январе 2011 года был назначен на должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.

Претензии, которые прозвучали в его адрес, в первую очережь касались оклада, который «положили» пермскому худруку. Многие тогда недоумевали, почему зарплата Курентзиса в 70 раз превышает заработки оркестрантов.

В официальной декларации за прошлый год Теодор Курентзис указал годовой доход в размере 17 миллионов 350 тысяч рублей. Но сколько из этой суммы его оклад в пермском оперном театре - неизвестно, ведь он активно гастролирует по Европе со своим оркестром «Musica Aeterna Ensemble». И это тоже кое-кто из представителей пермской общественности вменял ему в вину, мол, чаще бывает за рубежом, чем в Перми.

Но почитатели творчества Курентзиса, наоборот, ставили ему это в заслугу: он прославляет Пермский край, сделал провинциальный театр известным и в стране, и за рубежом. Настолько, что в феврале прошлого года члены жюри «Золотой маски» приехали на просмотр пермской «Травиаты» из Москвы в Пермь. А с ними - и многие представители московского бомонда.

Зачем сталкивать лбами уважаемых людей?

- По краевому законодательству, звание почетного гражданина Пермского края можно присваивать только двоим в год, а у нас - сразу три соискателя, - забеспокоились в начале заседания пермские депутаты. – Стоит ли сталкивать лбами трех уважаемых людей?

В итоге за кандидатуры Корюкиной и Тверетинова проголосовали единогласно, без обсуждения. А по поводу Курентзиса слово взял Геннадий Сторожев.

- Я буду голосовать против его кандидатуры, и призываю коллег поступить так же! - заявил он. - На мой взгляд, он разрушил репертуар оперного театра. Теперь там практически не услышишь музыку многих европейских, русских, а тем более, советских классиков - Гуно, Верди, Бизе, Глинки, Чайковского, Бородина, Мусоргского, Кобалевского, Хренникова, Прокофьева. Новаторские постановки, когда на сцену выводят лошадь или ставят спектакли в бараках бывшего лагеря «Пермь-36», по-моему - плохая замена. Кроме того, художественный руководитель краевого театра почему-то гастролирует не по Пермскому краю, а по Европе. И наконец, мне не нравится его требование построить, по сути, второй оперный театр, который, как мне кажется, ему нужен исключительно для экспериментальных постановок. А мы говорим, что у нас денег на расселение ветхого жилья не хватает.

Коллеги-депутаты призыв Сторожева – голосовать против - не поддержали. За кандидатуру Теордора Курентзиса проголосовали 25 депутатов, один был против и четверо воздержались.

- Если бы мы не проголосовали за Курентзиса, это был бы скандал, - прокомментировала итоги голосования депутат Ирина Горбунова. - Новые веяния, которые он привносит в театральное искусство, действительно, служат развитию культуры в Прикамье и авторитету региона, ну, а Чайковского и Прокофьева можно послушать и на других театральных площадках.

ОФИЦИАЛЬНО

Какие льготы имеет почетный гражданин?

В краевом законе «О наградах Пермского края» сказано: «Гражданам, имеющим почетное звание «Почетный гражданин Пермского края», постоянно проживающим на территории Пермского края, устанавливаются меры социальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты в размере 450 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теодор Курентзис: Я уеду из Перми, если не будет построена новая сцена театра

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета заявил это на открытии фестиваля «Золотая Маска» (подробнее)