Многодетная семья из Добрянки попала в аварию под Кировом из-за кабана на дороге, один ребенок погиб

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-28T15:19:34+03:00

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28 августа около трех часов ночи на 257 километре федеральной автодороги «Вятка» в Арбажском районе автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с кабаном, который неожиданно выскочил на проезжую часть. После удара машина вылетела в кювет и врезалась в трубу. В автомобиле ехала многодетная семья из Добрянского района Пермского края.

- К сожалению. столкновения автомобилей с животными в Кировской области не редкость. В результате ДТП погиб 8-летний мальчик, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области. - 39-летняя мама с тремя мальчиками: 15 лет, 2 года и 2 месяца находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. 42-летний водитель автомобиля от госпитализации отказался.

Сейчас полицейские устанавливают, где сидел погибший ребенок, был ли он пристегнут ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.