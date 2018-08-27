Отопительный сезон в Перми начнется с 15 сентября

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T16:39:12+03:00

Синоптики говорят, что, скорее всего, в это время еще будет тепло

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Отопительный сезон в Перми начнется 15 сентября - в этот день тепло начнут подавать в садики, школы и больницы.

В жилых домах батареи отопления начнут теплеть, когда среднесуточная температура за окном в течение пяти дней будет держаться ниже 8 градусов. Когда это случится?

- Резкого похолодания в середине сентября долгосрочный прогноз не предполагает, вполне вероятно, что у нас в это время будет «бабье лето», - говорит начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Как правило, заметное похолодание у нас происходит ближе к концу сентября.

В прошлом году тепло в жилые дома начали подавать 18 сентября, и многие пермяки жаловались, что в квартирах дышать нечем. За окном тогда днем было +12 градусов.

- О сроках подачи тепла в многоэтажки глава города должен подписать отдельное распоряжение, - сообщили в инспекции Госжилнадзора по Пермскому краю. - Допускается подать тепло раньше наступления холодов, а вот позже - нет. Если жителям покажется, что в квартирах слишком жарко или слишком холодно, они могут обратиться в управляющую компанию и попросить отрегулировать поступление в дом теплоносителя. Как сказано в правительственном постановлении №354 от 6 мая 2011 года, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах - не менее 18 градусов. Верхний предел температуры никакими постановлениями не ограничивается.