2018-08-27T16:39:12+03:00
Общество

Отопительный сезон в Перми начнется с 15 сентября

Синоптики говорят, что, скорее всего, в это время еще будет тепло
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Скоро погреюсь у теплой батареи!Скоро погреюсь у теплой батареи!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в Перми начнется 15 сентября - в этот день тепло начнут подавать в садики, школы и больницы.

В жилых домах батареи отопления начнут теплеть, когда среднесуточная температура за окном в течение пяти дней будет держаться ниже 8 градусов. Когда это случится?

- Резкого похолодания в середине сентября долгосрочный прогноз не предполагает, вполне вероятно, что у нас в это время будет «бабье лето», - говорит начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Как правило, заметное похолодание у нас происходит ближе к концу сентября.

В прошлом году тепло в жилые дома начали подавать 18 сентября, и многие пермяки жаловались, что в квартирах дышать нечем. За окном тогда днем было +12 градусов.

- О сроках подачи тепла в многоэтажки глава города должен подписать отдельное распоряжение, - сообщили в инспекции Госжилнадзора по Пермскому краю. - Допускается подать тепло раньше наступления холодов, а вот позже - нет. Если жителям покажется, что в квартирах слишком жарко или слишком холодно, они могут обратиться в управляющую компанию и попросить отрегулировать поступление в дом теплоносителя. Как сказано в правительственном постановлении №354 от 6 мая 2011 года, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах - не менее 18 градусов. Верхний предел температуры никакими постановлениями не ограничивается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В городах Кизеловского угольного бассейна медицина становится доступнее
В Перми посадили директора ООО «Лестрейд», который скрыл от налогов 142 млн рублей
Пермяков с Днем набережной поздравит «Несчастный случай»
22-летний житель Прикамья, вышедший на свободу, снова совершил кражу
В Перми двое парней насмерть забили прохожего в центре Перми
В Перми сотрудник ФСИН избил адвоката у входа в кафе
В Березниках пожарные спасли мужчину, который был без сознания
В День знаний в Перми будет запрещена продажа алкоголя
Пермяк отсудил деньги за неисправный автомобиль
Соцсети: в Перми восемь экипажей полиции ловили лихача
20-летний пермяк сделал программу для создания мема без помощи человека
В Перми на три дня будет отключен светофор
В Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники
Пес-алабай Лаваш, получивший в Перми 12 ножевых ранений, впервые вышел на прогулку
В Прикамье произошла смертельная авария на автотрассе «Пермь – Ильинский»
К пермским электричкам будут цеплять еще два детских вагона
В Instagram появилось видео посадки авиалайнера в Перми в непростых погодных условиях
Пермская звезда «Реальных пацанов» присоединилась к флешмобу DJ Smash «Падающая звезда»
В Пермском крае ночью вышел из дома и пропал 43-летний мужчина
В Прикамье из горевшей пятиэтажки эвакуировали троих детей
Очевидцы выложили видео массового ДТП у «Гознака» в Перми
В Перми банда псевдогазовиков грабила пенсионеров
В Перми в воскресенье отключат сразу несколько светофоров
В сентябре откроется прямой рейс из Перми в Минеральные Воды
В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado
Жители Прикамья смогут получить медсправки в садик по субботам
В Прикамье у двухлетнего ребенка выявили корь
В Перми улицу Николая Островского закрыли на ремонт
В Перми водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку