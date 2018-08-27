Оседлать дракона!

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-27T13:53:31+03:00

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Известно, что именно спорт лучше всего объединяет коллектив. Достаточно периодически проводить семейные соревнования или играть в футбол, чтобы вывести взаимодействие коллег на новый уровень, что не под силу простым корпоративам. В эффективности спортивных мероприятий никто не сомневается, а вот правильно организовать их может не каждый.

Однако этим успешно занимаются на протяжении многих лет предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Они уверены, что занятия спортом объединяют людей, а командный навык не является врожденным качеством: его нужно тренировать. Игры и спортивные баталии позволяют это делать легко и непринужденно.

Драгонбоут покажет, кто есть кто

Гребля на лодках класса «Дракон» - одно из таких мероприятий в нашем городе. Большое 10-местное каноэ с установленной на нем головой дракона и хвостом уже 11-й год подряд становится неотъемлемой частью спортивной жизни нефтяников.

- Есть у нас спортивные мероприятия игровые, а есть серьезные, командные. Этот вид спорта направлен на единение. В лодке все равны - и начальник, и подчиненный. Между людьми здесь - только командный дух, - считает Валентин Костылев, председатель объединенной первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Восточная экзотика, пришедшая к нам из Азии, пришлась по вкусу местным нефтедобытчикам. Число команд с момента первого чемпионата по гребле на «Драконах» выросло с 6 до 19. Теперь в нем участвуют 11 лукойловских организаций в Пермском крае. Как и в предыдущие годы, в этот раз они соревновались в двух классах - мужском и микс - на заплывах в 400 метров. И, по утверждению спортсменов, все остаются наравне:

- Нет разницы, мужская или смешанная команда. Тренируемся мы здесь все одинаково - много и упорно, - говорят участники команды «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Правильный подход. По-другому тут никак. Поскольку этот вид спорта нелегкий, требует физической силы и выносливости, а к участию допускаются только работники, не занимающиеся профессионально греблей, команды тренируются на протяжении долгих месяцев. И если раньше на это уходила лишь летняя пора, то в этом сезоне спортсмены начали с февраля.

- С каждым годом мастерство участников увеличивается. Это видно невооруженным глазом. Сегодня будет настоящая борьба. Спортсмены тренировались с зимы - бегали на лыжах, пользовались новым тренажером, имитирующим лодку для гребли, подключали силовые и кардиотренировки, - комментирует заместитель главного судьи чемпионата Николай Комов.

Выше профессионализм участников - серьезнее надзор. Среди нововведений этого года - ужесточение контроля над соблюдением правил чемпионата. Впервые в судейскую комиссию были приглашены профессиональные гребцы - два тренера Чайковской спортшколы.

День икс

Когда все тренировки позади, наступает день, когда нужно показать класс. 25 августа на Мотовилихинском пруду в 11 утра все команды собрались на предварительных заездах, где определились фавориты, прошедшие в финал и суперфинал.

До итоговых заездов у гостей и болельщиков мероприятия было время немного отдохнуть. Кстати, собралось их - ни много ни мало - более полутысячи человек. Спортсмены, руководители и рабочие, взрослые и дети. Кто-то даже пришел со своими животными. На территории пруда можно было перекусить, поболтать, придумать очередную кричалку для поддержки. Позаботились организаторы и о юных болельщиках: на берегу были организованы различные мастер-классы, фотозона в русском народном стиле с самоваром, шапками-ушанками, яблоками и деревянными трещотками. Можно было тоже посоревноваться на лодках, только наземных, надувных, а также нанести на себя веселый яркий аквагрим.

К двум часам дня все потихоньку возвращались к берегу и линии финиша. Коллеги и родные, одетые в футболки с интересным рисунком - иероглифом, стилизованным под нефтекачалку, вооружались надувными хлопушками болельщиков, доставали из сумок дуделки и хлопушки. Не обошлось даже без барабана.

Этот музыкальный инструмент, к слову, был очень символичен, ведь присутствовал он здесь не только на суше. На каждом каноэ он тоже был. Впереди «Дракона» всегда сидит барабанщик, удары которого задают ритм гребли для всего экипажа.

Драконов к бою готовь!

Ровно в два барабанщики 4 команд взялись за дело. Первыми за победу в финале боролись мужчины, и лучшими в заплыве стала сборная «ЛУКОЙЛ-Энергосети» со временем 2,1 мин. Финал смешанных команд также остался за ними. На берегу их встречали восторженные и ликующие болельщики.

Соревнование - праздник, если проходит с громкой поддержкой болельщиков.

Однако главный накал эмоций, адреналина, скорости и азарта на воде и земле всех только ожидал. Подходило время суперфиналов. Видно, что спортсмены переживали - тренировались до последнего, бегая с веслами в руках вдоль набережной. Борьба в мужском заплыве была между командами «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и переработкой - «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». И если на предварительных заездах еще были сомнения касательно призеров, то когда команды прошли середину дистанции, стало ясно, что сражение за победу в мужском финале развернется между двумя последними. Отрыв от соперников был буквально пару гребков, однако переработка переработала-таки всего на 1/100 секунды и забрала кубок.

- Соперник сильный и достойный. Хотя мы готовились изо всех сил. Мы как семья - тренируемся на протяжении полугода, не прогуливая занятий. Синхрон товарищеский - он ведь и на тренировках, и в лодке, и на работе важен, - комментирует свое второе место Павел Заббаров, участник команды ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

«А кто победил-то?» - донеслось из толпы. «Как кто? «ЛУКОЙЛ»!» - с улыбкой ответил кто-то из болельщиков. И вправду, сегодня для многих это не борьба, а веселое и спортивное мероприятие, в котором работники нефтяных предприятий могут принять участие, как если бы они все месте выехали на природу. Но ради справедливости стоит отметить, что победа в гонке смешанных заездов также досталась команде «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Наталья Карнаухова и Елена Гриб - участницы команды «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», занявшей второе место, - со школы любят спорт, и их участие в гребле - лишний повод поддержать предприятие и показать достойную физическую подготовку. Наталья греблей начала заниматься с 2011 года благодаря этому чемпионату, а вот Елена, напротив, из-за уникальности спорта.

- Всем занималась в школе - и баскетболом, и борьбой, и волейболом. Но это все так обыденно, а гребля - это непопулярный вид спорта, оттого и интересный, - делится Елена.

После заездов Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, жал руки всем спортсменам, а на вручении кубков и добротных пирогов с драконьими головами отметил самое важное в этом дне:

- Всегда приятнее работать со сплоченным коллективом. А праздники, на которые наши работники приходят с семьями, по-настоящему объединяют коллектив, заряжают энергией работников. Сегодняшние гонки - это тот случай, когда намного важнее участие, а не победа. Ведь те 1 - 2 секунды опоздания на финише - это не повод для расстройства, а стимул к саморазвитию. А командный дух и поддержка товарищей помогают в этом росте. Традиционный заплыв на лодках можно наблюдать только раз в году в канун Дня нефтяника - и для нас это не только спортивная борьба за результат, это большой праздник всех лукойловцев Прикамья.

Благодаря традиции нефтяников проводить соревнования на лодках класса «Дракон» это зрелищное мероприятие стало популярным у жителей города. Интерес к этому виду спорта значительно вырос в Пермском крае, а корпоративные соревнования стали проводиться и другими крупными предприятиями Урала.