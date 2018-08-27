В Перми улицы Островского и Петропавловскую закрыли на ремонт

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T13:59:27+03:00

До 5 октября здесь закрыта одна полоса для движения по улице Островского – от Революции до Народовольческой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где повесят «кирпич» и как его объехать

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С выходных улицу Николая Островского (это Свердловский район Перми) закрыли на очередной ремонт. Как пояснили в "Пермской сетевой компании", ограничения движения связаны с третьим этапом реконструкции теплосети.

До 5 октября здесь закрыта одна полоса для движения по улице Островского – от Революции до Народовольческой (это в районе ТРК «СемьЯ»).

Кроме этого, сообщили в администрации Перми, до 20 сентября полностью закрыто движение по улице Николая Островского - от Революции до Тимирязева.

Все дорожные знаки уже расставлены, автомобилистам необходимо заранее планировать пути объезда и выбирать иной маршрут следования.

До 20 сентября полностью закрыто движение по улице Николая Островского - от Революции до Тимирязева.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем, кто пользуется общественным транспортом, напоминаем, как ходит автобус № 14. В сторону микрорайона Юбилейный он идет по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе. В обратном направлении - по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.

Также на месяц, до 24 сентября, закрыто движение транспорта по улице Петропавловской - на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда». Ограничения также связны с реконструкцией тепловой сети.