Если ваш ребенок не хочет в школу, у него абсолютно гармоничная и адекватная психика

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-27T12:19:04+03:00

Врач-психотерапевт Александр Вайнер рассказал, как пермским родителям и их детям настроиться на новый учебный год

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- Учебный год еще не начался, а у меня уже глаз дергается, - нервно шутит моя знакомая многодетная мама. - Одного нужно забрать из школы в разгар рабочего дня, с другим сочинение написать, за третьей уследить, чтобы физкультуру не прогуляла.

1 сентября совсем скоро, и у многих родителей реально едет крыша: заказать цветы для учителя, помыть в классе окна, сдать деньги на учебники, купить ранец с фиксиками, подшить форму. Взять на работе отпуск, чтобы хотя бы первое время провожать ребенка в школу и встречать дома с обедом. А еще дите канючит под ухом: не хочу в школу, хочу обратно на море.

Как всем нам, родителям и детям, настроиться на новый учебный год, в эфире радио «Комсомольская правда» - Пермь» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер:

- Начну с того, что у многих родителей есть иллюзия, совершенно, мне кажется, неадекватная, что дети должны хотеть учиться и радоваться учебе. Это может быть актуально в начале обучения, но точно не в средней и старшей школе.

Психически здоровый человек вряд ли будет любить учиться или работать, он больше предпочитает отдыхать. Близится 1 сентября, люди выходят из отпусков и испытывают снижение настроения по поводу того, что начинается работа и глупо ожидать иного.

- То есть если шестиклассники обсуждают между собой, что они не хотят идти в школу, это нормально? - спросили мы.

- Да, это говорит о том, что ребенок нормальный. Недавно я слышал, как одну девочку спросили, хочет ли она скорее в школу? Она ответила: «Как можно хотеть в ад?» И это показатель того, насколько гармоничная и адекватная у нее психика. Она понимает, что отдыхать лучше.

Другой вопрос - как вести себя родителям. Они не должны быть друзьями своему ребенку, они должны быть родителями. Соответственно, когда речь идет об учебе, они должны выстроить четкую систему противовесов, пользоваться методом наказания и поощрения. Ребенок должен четко понимать, если он будет получать «двойки» и «тройки», он лишится этого и этого. Если он получает «пятерки», ему купят велосипед или возьмут в путешествие.

Родители же зачастую либо только наказывают, не вознаграждая. Либо игнорируют эту систему, исходя из того, что ребенок должен сам хотеть учиться. Это совершенно бредовая иллюзия.

- То есть в этом случае с родителями что-то не в порядке?

- Если ребенка нужно вести к психотерапевту, это означает, что проблемы в первую очередь у его родителей.

- Давайте вернемся к методу кнута и пряника. Вы говорили о поощрении, а наказания должны присутствовать?

- Обязательно! Я позволю себе процитировать великого немецкого психолога Курта Левина, который говорил: чтобы наказание работало, каждое последующее наказание должно быть более жестокое, чем предыдущее. Разумеется, речь идет не о физических наказаниях. А о том, чтобы лишать каких-то радостей и благ - общение с друзьями, прогулки, компьютеры, поездки. При этом наказание может быть одним и тем же. Увеличивается продолжительность наказания: сначала на день, потом на два, четыре и так далее.

- Вы считаете, что это сработает?

- У ребенка голова очень мудрая. Она быстро взвесит неудовольствие от учебы и неудовольствие от того, что ее чего-то лишают. И безошибочно придет к выводам, что выгоднее учиться, чем не учиться. Чем раньше она к этим выводами придет, тем легче школьнику будет включиться в процесс.

- Это советы для родителей, а что мы, родители, можем посоветовать своим детям?

- Мы, родители, не должны врать своим детям. Очень часто родители начинают расписывать учебу в школе как нечто среднее между островом Питера Пэна и игровым клубом. Мол, тебе там очень понравится. Если вы завышаете ожидания, то не удивляйтесь, что ребенок разочаровывается.

- Насколько активно родители должны быть вовлечены в учебный процесс своего ребенка?

- Родители должны более активно участвовать в процессе обучения только в первом классе. В дальнейшем необходимо контролировать исключительно оценки. Не лезьте к нему с предложением выучить вместе стишок. Он должен сам его выучить, это его зона ответственности. Иначе дальше он так и не научится обходиться без вашей помощи.

ОПРОС «КП»

Журналисты радио «КП»-Пермь» спросили детей на улице, хотят ли они в школу. И вот что услышали в ответ:

- Я знаю таких пятерочников и отличников, которые хорошо учатся и хотят идти в школу. А вообще у нас все учителя в школе хорошие, всегда дают по пустякам «пятерки».

- Не, я в школу не хочу. Я все еще не настроился и не отдохнул. Хочу отдыхать вечно!

- Всем в моем классе не хочется идти в школу, потому что у нас класс буйный. Нам всем очень весело в школе, кроме девочек. Девочки нас больше пинают, чем с нами тусят.