2018-08-27T06:16:33+03:00
Недвижимость

Отключения воды в Перми с 28 по 30 августа

Жителям 40 пермских домов нужно запастись водой
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

ООО «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает пермяков о плановых отключениях воды на этой неделе.

Так, завтра, 28 августа в Индустриальном районе краевой столицы будут вестись аварийно-восстановительные работы на ул. Карпинского, 36. С 9 утра до 19.30 не будет воды по адресам: ул. Карпинского, 36 и з8, ул. Стахановская, 19, 19/1, 21 и 23, а также ул. Танкистов, 17, 19, 34, 36, 38.

Также во вторник без воды останется часть домов в Орджоникидзевском районе. ООО «НОВОГОР-Прикамье» напоминает о плановых работах на ул. Александра Щербакова, 84. Жителям домов по ул. Александра Щербакова, 78, 78а, 80, 82, 82а, 86, ул. Амбарная, 70, ул. Верхоянская, 13, 15, Серго, 2а переулков Кухтымский, 9 и Второй Черемуховый, 24 необходимо запастись водой. В их домах с 9 до 20 часов не будет воды.

28 августа из-за восстановительных работ по ул. Гашкова, 20 в Мотовилихинском районе водоснабжение отключат в домах по ул. Сигаева, 2а, 4а и 21а.

Кроме того, 30 августа на Гайве в Орджоникидзевском районе будут отключены от воды дома по ул. Графтио, 1, ул. Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 41 и Лобвинской, 9, 11, 12, 13, С 9 по 17 часов будут вестись работы по ул. Карбышева, 16.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
В Перми на три дня будет отключен светофор
В Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники
Пес-алабай Лаваш, получивший в Перми 12 ножевых ранений, впервые вышел на прогулку
В Прикамье произошла смертельная авария на автотрассе «Пермь – Ильинский»
К пермским электричкам будут цеплять еще два детских вагона
В Instagram появилось видео посадки авиалайнера в Перми в непростых погодных условиях
Пермская звезда «Реальных пацанов» присоединилась к флешмобу DJ Smash «Падающая звезда»
В Пермском крае ночью вышел из дома и пропал 43-летний мужчина
В Прикамье из горевшей пятиэтажки эвакуировали троих детей
Очевидцы выложили видео массового ДТП у «Гознака» в Перми
В Перми банда псевдогазовиков грабила пенсионеров
В Перми в воскресенье отключат сразу несколько светофоров
В сентябре откроется прямой рейс из Перми в Минеральные Воды
В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado
Жители Прикамья смогут получить медсправки в садик по субботам
В Прикамье у двухлетнего ребенка выявили корь
В Перми улицу Николая Островского закрыли на ремонт
В Перми водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку