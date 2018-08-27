Отключения воды в Перми с 28 по 30 августа

СЕГОДНЯ 06:01 2018-08-27T06:16:33+03:00

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ООО «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает пермяков о плановых отключениях воды на этой неделе.

Так, завтра, 28 августа в Индустриальном районе краевой столицы будут вестись аварийно-восстановительные работы на ул. Карпинского, 36. С 9 утра до 19.30 не будет воды по адресам: ул. Карпинского, 36 и з8, ул. Стахановская, 19, 19/1, 21 и 23, а также ул. Танкистов, 17, 19, 34, 36, 38.

Также во вторник без воды останется часть домов в Орджоникидзевском районе. ООО «НОВОГОР-Прикамье» напоминает о плановых работах на ул. Александра Щербакова, 84. Жителям домов по ул. Александра Щербакова, 78, 78а, 80, 82, 82а, 86, ул. Амбарная, 70, ул. Верхоянская, 13, 15, Серго, 2а переулков Кухтымский, 9 и Второй Черемуховый, 24 необходимо запастись водой. В их домах с 9 до 20 часов не будет воды.

28 августа из-за восстановительных работ по ул. Гашкова, 20 в Мотовилихинском районе водоснабжение отключат в домах по ул. Сигаева, 2а, 4а и 21а.

Кроме того, 30 августа на Гайве в Орджоникидзевском районе будут отключены от воды дома по ул. Графтио, 1, ул. Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 41 и Лобвинской, 9, 11, 12, 13, С 9 по 17 часов будут вестись работы по ул. Карбышева, 16.