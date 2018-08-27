Счастье на крыльях

СЕГОДНЯ 09:22 2018-08-27T09:24:34+03:00

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Покупка квартиры в жизни человека - это всегда ответственное мероприятие. И здесь имеет значение все: цена квартиры, местоположение дома и компания, которая его построила. А если вы мечтаете о квартире в новом доме, то большим плюсом здесь может стать тот факт, что дом этот уже сдан в эксплуатацию.

Чем хорош микрорайон Гайва

Именно такие квартиры: недорогие, в комфортабельном районе с развитой инфраструктурой от надежной компании «Петрострой» в уже сданных домах можно купить в ЖК «Журавли». Жилой комплекс состоит из двух 24- и 25-этажных домов и уютно расположился в центе микрорайона Гайва Орджоникидзевского района города Перми.

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За последние годы наш город очень сильно изменился: появились новые дома, и даже целые микрорайоны, торгово-развлекательные центры, благоустроенные скверы и парки. Вместе с городом в лучшую сторону изменилась и Гайва. Сейчас это не просто экологически чистый микрорайон, который всегда привлекал горожан своей близостью к природе и живописными видами (один Сосновый бор чего стоит, а ведь есть еще и красавица Кама), но и место, удобное для проживания. Это и доступное транспортное сообщение (на автобусе до центра города ехать всего 30 - 40 минут), школы, гимназия и детские сады, поликлиники и больница, крупные торговые центры, магазины.

В свободное время можно посетить Дворец культуры имени Чехова, стадион, торговый центр «Кит» с боулингом, фуд-кортом и детским развлекательным центром. А как приятно прогуляться в парке отдыха имени Чехова. После реконструкции он стал украшением не только Гайвы, но и всего Орджоникидзевского района. Да и придомовая территория обеспечит жильцам комфортное пребывание. Здесь обустроены газоны и зеленые насаждения, предусмотрены пешеходные зоны, есть детская игровая площадка и площадка для занятия спортом.

Квартира по цене комнаты

Квартиры в ЖК «Журавли» представлены на любой вкус и кошелек. Кроме небольших квартир-студий площадью 23 - 30 квадратных метров, которые вполне могут стать первой квартирой вашего ребенка или молодой семьи, здесь можно купить однокомнатные квартиры площадью 34 - 35 квадратных метров, двухкомнатные – 44 - 55 квадратных метров и трехкомнатные - 64 квадратных метра. И цены на все эти квартиры вас приятно удивят! Они начинаются от одного миллиона двухсот тысяч рублей, что сопоставимо с ценой комнаты.

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Причем квартиры можно выбрать как с чистовой отделкой (просто заезжай и живи), так и без нее, но полностью подготовленные для того, чтобы вы сделали отделку самостоятельно, согласно собственному дизайнерскому проекту и вкусу. Выравнивать пол, стены или потолок не придется - все это за вас уже сделали строители.

А какой вид открывается с балконов верхних этажей - просто дух захватывает! Из собственного окна можно увидеть место слияния двух наших самых главных рек Камы и Чусовой, весь Орджоникидзевский район, да что там район, в хорошую погоду можно рассмотреть большую часть центра Перми. Однако и жильцы нижних этажей не будут разочарованы видом из окна - вокруг домов так много зелени.

Если вам уже захотелось посмотреть квартиры в этих домах - нет ничего проще. Прямо здесь же, по адресу: улица Вильямса, 51а, каждый день, кроме выходных, с 10 утра до 18 часов вечера работает консультационный центр, специалисты которого не только покажут вам имеющиеся в продаже квартиры, но и сообщат их стоимость и расскажут о тех вариантах, которые помогут их приобрести.

Специалисты продадут вашу старую квартиру без комиссии!

Например, застройщик объявил акцию «Готовое на новое». Это значит, что специалисты «Петростроя» помогут вам продать вашу старую квартиру без каких-либо комиссий, в том случае, если вы заключите договор купли-продажи на квартиру в ЖК «Журавли». Работают здесь и с жилищными сертификатами, и с материнским капиталом. Помогут оформить ипотеку у банков-партнеров под низкий процент. Так что было бы желание, а возможности с таким лидером строительной отрасли, как «Петрострой», поистине огромны.

И это не удивительно, поскольку строительная компания «Петрострой», которая является дочерней компанией Санкт-Петербургского гиганта с аналогичным названием, реализовавшего довольно много амбициозных проектов и имеющего богатый опыт по части реализации проектов эконом-класса с квартирами небольших площадей, работает на рынке Перми с 2012 года. Каждый свой объект, и ЖК «Журавли» здесь не исключение, компания строит только из высококачественных материалов с помощью надежных партнеров и поставщиков. Все проекты соответствуют современным нормам строительства. Кроме того, дома даже после их сдачи имеют гарантийное обслуживание.

Учитывая все вышесказанное, не покупайте себе новую квартиру, если вы не видели квартиры в этом жилом комплексе на Гайве. Не удивлюсь, если «Журавли» принесут счастье в вашу семью.

Отдел продаж: г. Пермь, ул. Ленина, д. 20. Тел. 8 (342) 205-51-51, 202-44-00.

Офис на Гайве: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 51а. Тел. 8 (342) 202-44-12.

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