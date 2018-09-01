В Перми открылись сельскохозяйственные ярмарки: где, что и за какую цену можно купить

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-01T16:00:21+03:00

Яйцо и курица оказались дороже, чем в магазине, а молоко и творог – дешевле

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Свежий урожай уже на прилавках. 1 сентября в Перми открылись сельскохозяйственные ярмарки. Прикамские фермеры получили возможность торговать своей продукцией без арендной платы. Мы отправились на сельскохозяйственную ярмарку в самый центр Перми на площадь около Театра-Театра и решили посмотреть, чем и по какой цене торгуют фермеры.

Честно говоря, нас ждало разочарование. Продавцов на ярмарке можно было сосчитать по пальцам, а покупателей и того меньше. Уже в два часа дня уставшие и расстроенные фермеры засобирались домой, все равно торговля не идет.

- Мы даже дорогу не отбили, - сокрушается председатель кооператива «Первый фермерский» Григорий Елохин. – Вряд ли мы завтра сюда снова приедем. Это слишком накладно.

У «первого фермерского» прилавки ломились от разнообразных товаров: от молочных продуктов и мяса до меда и сыра. Вот только за полчаса, что мы разговаривали с продавцом к столам не подошел ни один покупатель.

- Конечно, нам трудно соперничать с сетевыми магазинами по ценам, - говорит Григорий Александрович. – Но мы вкладываем душу в свое дело. Я, например, сам развожу кроликов, так я каждому дал имя, холю и лелею их. Мы гордимся своей продукцией, выпускаем ее для себя.

У «Первого пермского» можно было приобрести продукты, которые сложно купить в обычных магазинах. Например, элитное цельное молоко 4,5%, вкуснейшая самодельная колбаса, домашний сыр, мясо кролика и даже набор для борща. Конечно, цены кусаются. Краковская колбаса, например, стоит 800 рублей за килограмм, но ее нельзя сравнить с магазинной. Она нежная, ароматная, без всяких искусственных добавок и красителей. То же самое можно сказать и о молоке и твороге. Хлебосольные хозяева все дали попробовать и оценить. После такого угощения уйти без покупки просто нереально.

Фермеры скучают, покупателей нетФото: Константин КЯКИНЕН

- Вот только угощать некого, - сокрушаются фермеры.

Привезли свою продукцию на ярмарку и пчеловоды. Они опасались низкого урожая из-за плохой погоды в мае. Однако опыт и теплый июль с августом не дали пропасть меду.

Сергей Гилев привез мед с частной пасеки из Пермского района. Точное место пчеловоды хранят в секрете.

- В этом году мед уродился, - говорит продавец. – Вот, попробуйте, отличный гречишный мед, цветочный, липовый.

Гречишный мед на самом деле очень вкусный, он не такой сладкий, как цветочный, с небольшой горчинкой. Цветочный и гречишный мед стоит 500 рублей за литр, липовый – 600. Также можно у них купить продукты пчеловодства – пыльцу, пергу и др.

Мед в этом году уродилсяФото: Константин КЯКИНЕН

Агрофирма «Усадьба» торгует овощами и зеленью из поселка Горбуново Пермского района. Когда мы подошли к прилавку, фермеры уже укладывали продукты в машины и собирались уезжать, но тем менее, рассказали нам о самых ходовых товарах.

- Лучше всего расходится зелень, - говорит продавец Любовь Гурьева. – Сейчас время заготовок на зиму, мы готовим специальные наборы, которые уходят на ура. В этом очень вкусная и сочная цветная капуста, уродился голландский лук Эксибишен. Он сладкий и идеально подходит для салатов. Но, к сожалению, покупателей сегодня нет, и мы решили уехать пораньше, все равно никакой выручки нет.

Любовь Петровна торгует на ярмарках у Театра-Театра уже несколько лет и говорит, что в этом году организация гораздо хуже, чем в предыдущие годы.

- Раньше территорию ярмарки огораживали, по ней не ездили автомобили, не было парковки, которая загораживает прилавки, - рассуждает фермер. – Сейчас наши палатки не видно с улицы Ленина и люди просто не знают, что мы здесь торгуем.

Больше всего людей интересовали саженцыФото: Константин КЯКИНЕН

А торговец саженцами Олег Попов уверен, что торговля не идет просто потому, что его основные клиенты еще на дачах. Но, несмотря на это, только у него одного на ярмарке что-то покупают редкие прохожие. Личное подсобное хозяйство у него находится в микрорайоне Железнодорожный и все саженцы приспособлены к капризному уральскому климат. Луковицы тюльпанов он продает по 30 рублей, лилии по 100-150 рублей в зависимости от цвета, малина и жимолость – по 200.

Первый блин у фермеров вышел комом. Но, надеемся, что в дальнейшем дела пойдут лучше. Ярмарки будут работать по субботам и воскресеньям в течение всего сентября.

А мы решили сравнить цены на ярмарке со стоимостью в магазине (выбрали «Пятерочку» через дорогу) и мини-рынке на Островского. И вот что у нас получилось.

Цены на ярмарке, магазине и мини-рынке

АДРЕСА ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В ПЕРМИ

В Перми откроется 7 ярмарок – в каждом районе, а в некоторых районах – и по две.

В Индустриальном районе - на Шоссе Космонавтов, 114, рядом с фабрикой «Гознак».

В Кировском районе – 2 ярмарки: на улице Ласьвинской и Светлогорской,22 возле ТЦ «Браво».

В Ленинском районе - на улице Ленина, 53, между Театром-Театроми ТЦ «Пирамида».

В Мотовилихинском районе – 2 ярмарки: на улице Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ» и на улице Крупской, 42, в районе площади Дружбы.

В Свердловском районе - на улице Героев Хасана, 105, в микрорайоне «Велта».