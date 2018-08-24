Раиса Кассина: В Перми откроется детский технопарк «Кванториум», где школьники будут заниматься робототехникой и IT-программированием

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-24T17:43:32+03:00

1 сентября в Прикамье свои двери для детей откроют почти полторы тысячи школ, садиков, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования. Накануне учебного года министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина на радио «КП» 96,6

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О готовности к учебному году

- К новому учебному году готовы все образовательные учреждения Пермского края. В приемке школ принимали участие сотрудники Госпожнадзора, Росгвардии и муниципальных управлений образования. Проверялось все: качество ремонтных работ, которые проходили в каждом образовательном учреждении, готовность пищеблоков, состояние систем отопления, канализации и водоснабжения, наличие автоматических систем оповещения при пожаре, систем видеонаблюдения и тревожной кнопки, целостность ограждений.

Претензий у ведомств нет. Дети пойдут в обновленные и технологичные школы, уютные и безопасные детские сады.

Кроме того, в Пермском крае были закуплены новые учебники, комплекты для технического конструирования для дошкольников, лабораторное оборудование для изучения физики и информатики. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов приобретено специализированное оборудование и программное обеспечение.

О новых школах

- В ближайшие пять лет в Прикамье запланировано построить 27 новых школ. Две из них уже построены. 5 планируем сдать также в этом году. Это новый учебный корпус пермской школы № 59, который значительно больше основного здания. В прежнем здании школы будут обучаться ребята с 1 по 4 класс, в новом корпусе – с 5 по 11 класс. Открывается учебный корпус школы №42, а также школа в Красновишерске и детсад-школа в селе Березовка.

Также к 1 сентября будут сданы две школы-долгостроя: в поселке Сейва Гайнского района, которая строилась в течение 10 лет, и в поселке Верх-Язьва Красновишерского района. Наконец мы смогли их достроить, и в далеких территориях, где были просто безобразные условия для обучения детей, появятся новые здания.

О «Кванториуме»

- 1 октября в центре Перми открывается «Кванториум» - технопарк для детей, где школьники, начиная с 5 класса, совершенно бесплатно - за счет краевого и муниципального бюджетов - будут заниматься конструированием, робототехникой, IT-программированием. В «Кванториуме» на постоянной основе смогут заниматься 800 детей, а еще 2000 будут посещать различные временные курсы.

«Кванториум» - это федеральный проект, такие технопарки создаются по всей стране. В Перми мы работаем совместно с Пермской приборостроительной компанией, которая выделила помещение по улице 25 Октября, 64. Сейчас там заканчиваются строительные работы, идет поставка оборудования. Создан очень красивый дворик, чтобы ребята могли находиться там целый день. С размещением все продумано, даже будет специальная стоянка для автобусов, которые будут привозить школьников из других районов. Сейчас продумываем варианты для проживания, если ребята будут приезжать не на один день, а на два-три.

Не все должны заниматься робототехникой или конструированием, но если ребенку это близко, если это нравится, у него должна быть возможность для постоянного обучения в «Кванториуме».

Я надеюсь, что мы сделаем и выездной «Кванториум», когда автобус со всем содержимым может курсировать по территориям и привлекать ребят к занятиям.

Уже подготовлены педагоги. Они прошли большой конкурсный отбор и обучение в Москве. Педагоги ждут начала учебного года и готовы к работе.

О домашних заданиях

- Я за домашние задания, но не такие, как сейчас предлагают в школах, когда нужно прорешать 150 задач, выполнить три упражнения и сдать сочинение, которое напишут родители. А еще почему-то всех заставляют рисовать. Абсолютно на каждом предмете от ребенка просят художества. Они должны быть такими, какие нужны для каждого конкретного ребенка, к примеру, одному ученику надо фильм посмотреть по квантовой механике, другому – серию задач решить, потому что у него сложно с математикой.

Взять и запретить домашние задания - это не решение проблемы. Надо, чтобы они были увлекательными, занимательными.

Наши учителя точно не привыкли жить без домашних заданий. Я давно работала в школе, но последние пять лет своей работы обходилась без традиционных домашних заданий, хотя у меня был труднейший предмет – биология. Но я знала точно, что все попытки заставить детей дома прочитать эту биологию – бесполезны. Поэтому я давала всем разные задания, в зависимости от того, придется ли потом ученику сдавать экзамен или нет.

И у своих детей я ни разу не спрашивала, сделали ли они домашние задания. При этом оба ребенка могли решать задачи по математике просто сутками. Я просто не могу представить, как у них можно было бы забрать эту возможность.

Об астрономии

- В этом учебном году в 10-х классах вводится астрономия в качестве обязательного предмета. Ее включили в программу еще с прошлого года, но можно было выбирать, в каком классе ее изучать – в 10-м или 11-м. Теперь науку о звездах будут изучать все десятиклассники.