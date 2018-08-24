ТройНЯШКИ-первоклашки: в Прикамье в первый класс пойдут близнецы Варвара, Иван и Степан

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-24T14:59:22+03:00

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- Теперь я в гороскопы не верю, - говорит Елена Иванова. - Мои трое детей родились с разницей в минуту, но полностью отличаются и по вкусам, и по характеру.

1 сентября в Губахинскую школу №1 впервые придут тройняшки – Варвара, Иван и Степан. Заводила в этой семейной компании - Варя. Девчушка выросла очень шустрой. Она быстро научилась манипулировать братьями, устраивать те игры, которые нравятся ей. «Просто командирша», - улыбается ее мама.

Тройняшки с мамойФото: из семейного архива

Мальчишки охотно подчиняются сестренке. Хотя их увлечения отличаются. Степа больше тянется к знаниям, любит узнавать все новое. Он и читать самым первым научился, еще в 6 лет, чтобы самому прочесть интересную книжку, а не просить почитать родителей или бабушку. А у Вани после чемпионата мира на уме только одно - футбол. Он выучил всех игроков по именам-фамилиям и сам собирается стать футболистом. Хотя пока спортом мальчишки не занимаются - сначала надо в школе освоиться.

А Варя и тут братьев обошла. Она занимается в ДЮСШ спортивной аэробикой, уже несколько раз ездила на соревнования в Пермь и даже медали оттуда привезла.

Все лето, с самой ранней весны, «трое Ивановых» жили с мамой на даче. Хоть у семьи трехкомнатная квартира, но пятерым тесновато. А на даче раздолье - есть где на велосипедах покататься, в футбол поиграть, с кошкой повозиться. Впрочем, накануне школы и про будущую учебу не забывают.

Близнецы очень дружны между собой.Фото: из семейного архива

- Нам в школе хоть и не сказали, что обязательно к первому классу дети должны хорошо читать, но дали понять, что тем, кто умеет, легче учиться будет, - рассказывает Елена Иванова. - Поэтому ребята у меня читают. Мы с ними ходим в храм, и я каждый раз там покупаю сказки. Мне они очень нравятся - душевные, поучительные.

Но подготовка к школе, как знают все родители, в первую очередь, это большие траты. Одежда, обувь, канцтовары. На одного-то ребенка накладно, а тут сразу трое. Как же собирали в первый класс своих тройняшек Ивановы?

- Конечно, собирать троих детей в школу сложно, - признается многодетная мама. - Если все «кучкой» посчитать - десятки тысяч получатся. Но мы все покупали постепенно, с весны. Рюкзаки, к примеру, еще в марте на распродаже в интернет-магазине купили. За три заплатили в общей сложности около пяти тысяч. А знакомые рассказывают, что сейчас за один рюкзак 5 тысяч выложили.

Рюкзаки у ребят хоть и одной фирмы, но по цвету различаются. Варя выбрала с рисунком кошечки - почти такой же, как их кошка Ксюша. У Степы рюкзак - зеленый, а у Вани - синий. Так пошло с самого раннего детства. Чтобы не путать где чья вещь, ребята выбрали себе разные цвета.

Школьная форма у всех - серая. У Вари - сарафан, у мальчиков - жилетки с брюками. Девичья форма - 1500 рублей, мальчишеские костюмы - по 2300. Плюс рубашки по 500 рублей.

Сменная обувь обошлась каждому по 1500 рублей.

- Обувь покупали всем кожаную, чтобы ноги не уставали, пока ребята на уроках сидят, - говорит Елена. - Мы и сами с мужем любим удобную обувь, и ребятам покупаем удобную. Это на одежде можно сэкономить, а на обуви не стоит.

Большая семья Ивановых.Фото: из семейного архива

Канцтовары Елена купила еще летом - на 4 тысячи. В школе собирали деньги на прописи и тетради. По 1300 на ребенка, еще 4 тысячи.

В общем, при всей экономии больше 30 тысяч получилось. Немало для многодетной семьи.

- Ничего, - смеется Елена. - У нас девиз: «С Божьей помощью справимся. Раз Бог детей дал, значит, даст и силы».