Прогноза погоды в Перми на август 2018: в Прикамье ожидается раннее бабье лето
В Прикамье повеяло приближающейся осенью: эмчээсники со ссылкой на прогнозы метеорологов предупредили пермяков о возможных ночных заморозках.
- Действительно, в ночь с 27 на 28 августа местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы – от 0 до -2 градусов, - подтвердили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Виной всему не только холодный циклон, заглянувший к нам из района Архангельска, но и особенность приближающейся осени: прогревшийся днем воздух ночью быстро остывает.
Однако уже в начале следующей недели в Перми начнется временное потепление.
В понедельник днем в Перми воздух прогреется до +18 градусов.
Во вторник – уже до +21 градуса.
Среда может стать самым теплым днем на следующей неделе – столбик термометра может подняться до +23 градусов.
Синоптики рассчитывают, что это потепление продержится до конца недели, и оснь начнется с раннего «бабьего лета».
Первый день осени - 1 сентября - обещает быть теплым – до +23 градусов. А также - сухим: к субботе осадки с возможными грозами, которые прогнозируют в середине недели, должны прекратиться.