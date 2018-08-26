Прогноза погоды в Перми на август 2018: в Прикамье ожидается раннее бабье лето

СЕГОДНЯ 13:29 2018-08-26T13:40:20+03:00

Начало осени обещает быть теплым и сухим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Однако МЧС предупредило о возможных ночных заморозках

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В Прикамье повеяло приближающейся осенью: эмчээсники со ссылкой на прогнозы метеорологов предупредили пермяков о возможных ночных заморозках.

- Действительно, в ночь с 27 на 28 августа местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы – от 0 до -2 градусов, - подтвердили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Виной всему не только холодный циклон, заглянувший к нам из района Архангельска, но и особенность приближающейся осени: прогревшийся днем воздух ночью быстро остывает.

Однако уже в начале следующей недели в Перми начнется временное потепление.

В понедельник днем в Перми воздух прогреется до +18 градусов.

Во вторник – уже до +21 градуса.

Среда может стать самым теплым днем на следующей неделе – столбик термометра может подняться до +23 градусов.

Синоптики рассчитывают, что это потепление продержится до конца недели, и оснь начнется с раннего «бабьего лета».

Первый день осени - 1 сентября - обещает быть теплым – до +23 градусов. А также - сухим: к субботе осадки с возможными грозами, которые прогнозируют в середине недели, должны прекратиться.