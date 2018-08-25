Пермские спасатели рассказали, что делать пермякам, заблудившимся в лесу
Грибной сезон в Пермском крае - в самом разгаре. Каждые выходные, да и в будни тоже, сотни людей отправляются на тихую охоту, чтобы сделать запасы на зиму.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю опубликовали памятку для грибников, которые заблудились и не могут найти дорогу домой. Изучите ее прежде, чем отправитесь в лес.
Ниже - пять простых правил безопасности:
1. Собираясь в лес за грибами, обязательно оповестите об этом своих родных. Расскажите о предполагаемом маршруте передвижения и обозначьте контрольное время для связи.
2. С собой обязательно нужно взять воду, спички, нож и теплую одежду. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.
3. Старайтесь не заходить в незнакомые участки леса, держитесь тех мест, которые вам хорошо известны. Во время движения по лесу запоминайте ориентиры.
4. Рекомендуем взять с собой современные средства, которые позволят вам сориентироваться на местности: навигатор или, как минимум, заряженный сотовый телефон, чтобы в случае необходимости связаться с родственниками или спасателями.
5. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, можно наклеить светоотражающие полоски.
Если вы поняли, что заблудились:
1. Осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум.
2. Ищите тропу, ручей, реку – они выведут к людям. При выходе на тропу или дорогу, идите по чужим следам. Если вы вышли к реке, двигайтесь вниз по течению.
3. Если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, позвоните по номеру на единый телефон спасения – «112».