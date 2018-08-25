2018-08-25T11:38:30+03:00
Общество

Пермские спасатели рассказали, что делать пермякам, заблудившимся в лесу

Грибной сезон в самом разгаре. Изучите памятку от МЧС прежде, чем отправляться на тихую охоту
Вероника РАНГУЛОВА
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Если в лесу вы чувствуете себя неуверенно, лучше порадуйте себя грибами, купленными на рынкеЕсли в лесу вы чувствуете себя неуверенно, лучше порадуйте себя грибами, купленными на рынкеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Грибной сезон в Пермском крае - в самом разгаре. Каждые выходные, да и в будни тоже, сотни людей отправляются на тихую охоту, чтобы сделать запасы на зиму.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю опубликовали памятку для грибников, которые заблудились и не могут найти дорогу домой. Изучите ее прежде, чем отправитесь в лес.

Ниже - пять простых правил безопасности:

1. Собираясь в лес за грибами, обязательно оповестите об этом своих родных. Расскажите о предполагаемом маршруте передвижения и обозначьте контрольное время для связи.

2. С собой обязательно нужно взять воду, спички, нож и теплую одежду. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

3. Старайтесь не заходить в незнакомые участки леса, держитесь тех мест, которые вам хорошо известны. Во время движения по лесу запоминайте ориентиры.

4. Рекомендуем взять с собой современные средства, которые позволят вам сориентироваться на местности: навигатор или, как минимум, заряженный сотовый телефон, чтобы в случае необходимости связаться с родственниками или спасателями.

5. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, можно наклеить светоотражающие полоски.

Если вы поняли, что заблудились:

1. Осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум.

2. Ищите тропу, ручей, реку – они выведут к людям. При выходе на тропу или дорогу, идите по чужим следам. Если вы вышли к реке, двигайтесь вниз по течению.

3. Если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, позвоните по номеру на единый телефон спасения – «112».

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