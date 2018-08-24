«Ночь кино» в Перми 2018: где можно бесплатно посмотреть фильмы

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-24T09:41:56+03:00

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25 августа в Перми пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». Зрители смогут бесплатно посмотреть любимые фильмы.

Органный зал

В 18.00 в Органном зале состоится показ документального фильма «Леонард Бернстайн. Размышления» и запись концерта Симфонического оркестра Франкфуртского радио.

В 20.00 в Органном концертном зале пермяки увидят ленту одного из основателей документального кино – «Человек с киноаппаратом». Это экспериментальный фильм советского кинематографиста Давида Кауфмана, известного под псевдонимом Дзиги Вертова. На протяжении четырех лет на улицах Одессы, Киева и Москвы режиссер вместе со своим братом - оператором Михаилом Кауфманом - снимал бурлящую жизнь современных городов, после чего смонтировал 66-минутный урбанистический калейдоскоп. В картине нет ни сюжета, ни сценария, ни титров, ни актеров, ни декораций. Только человек с камерой, фиксирующий окружающую реальность.

Вход бесплатный. Билет с местом можно получить в кассе Органного зала.

«Лето-парк»

25 августа в Перми в «Лето-парке» на эспланаде пройдет фестиваль уличного кино. Все желающие смогут увидеть девять лучших короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами. Эти ленты были отобраны более чем из 600 заявок. Зрители увидят картины, длительность которых не превышает 18 минут, но за это время успевают развернуться яркие, драматичные, комичные и очень жизненные истории.

Площадкой фестиваля станет «Лето-парк», где установят большой экран 3х5 метров. Для гостей будут пуфы, но можно прийти и со своими пледами, раскладными стульями, принести чай в термосе, взять с собой друзей или семью.

С 16.00 до 20.00, в начале каждого часа, то есть в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00 пройдут показы лучших фильмов фестиваля прошлых лет. А в 21.00 начнется смотр фильмов конкурсной программы, который продлится до 23.00.

Вход свободный

«Кинотеатр «Премьер»

В 18-00 в киноцентре можно будет увидеть фильм «Последний богатырь». Житель современной Москвы Иван случайно оказывается в фантастической стране Белогорье, где живут герои русских сказок.

В 19-30 состоится показ фильма «Танки». В нем рассказывается о инженере, который в преддверии войны с фашисткой Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34.

В 21-00 зрители смогут увидеть фильм «Рубеж». В главной роли - Павел Прилучный. По сюжету молодой человек Михаил получает возможность перемещаться во времени. И ему придется бороться за то, чтобы остаться в настоящем, а не попасть в опасное прошлое.

Вход на все показы - свободный, строго по количеству мест в зале. Входные билеты выдаются за час до начала каждого из трех сеансов в кассе киноцентра.