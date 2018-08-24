Отключения воды в Перми 25-26 августа

СЕГОДНЯ 08:49 2018-08-24T08:52:33+03:00

Опять нет воды! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Без водоснабжения в выходные придется посидеть жителям десятков пермских домов

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В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили об отключении воды в эти выходные в связи с ремонтами на водоводах.

Отключения в субботу

25 августа с 9.00 до 18.30 воды не будет в домах на улицах Загарьинская, 6, Коломенская, 3, 5, 5А, 7, 22, 26, Косьвинская, 7, 9, Полазненская, 26.

В этот же день с 9.00 до 17.00 отключат воду в домах на улицах Бенгальская, 2, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20, Васильевская, 4, Евгения Пузырева, 4, 14, 23, Железнодорожная, 1, 1А, Корсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Малореченская, 12, Мозырьская, 3, 5, 9, 9А, 26, Мозырьский 1-й пер., 35, Мозырьский 2-й пер., 30, Оршанская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, Пинская, 1, Пришвина, 1, Прохладная, 2, Сестрорецкая, 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 21А, 24, 26, Сиреневая, 1, Сосновая, 1, Сухумская, 3, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 19.

С 9.30 до 19.30 придется посидеть в субботний день жителям домов на улицах

Куйбышева, 1, 2, 3, 7, Монастырская, 12, 12Б, 14, 59А, 61, Окулова, 5, 6, 7, Осинская, 2А.

С 10.00 до 17.00 в субботу отключат воду в домах на улицах Байкальская, 11, 3/1, 3/2, 5/1, 9, Каляева, 11, 12, 14, 18, Танцорова, 28, 31, 33, 35, 37.

Отключения в воскресенье

С 10.00 до 19.00 в воскресный день придется потерпеть отсутствие водоснабжения жильцам домов на улицах Ивана Франко, 43, 45, 47, 49, 59, Иньвенская, 13, 17, Мечникова, 55, Новгородская 1-я, 16, Новгородская 3-я, 10, Новгородская 4-я, 24, 27, Новгородская 5-я, 13, Целинная, 10, 11, 13, 15.