Пермские студенты прошли производственную практику в филиале «ПМУ»

СЕГОДНЯ 17:39 2018-08-23T17:40:19+03:00

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17 студентов профильных специальностей из пермских вузов ПНИПУ и ПГНИУ, суза ПХТТ прошли производственную практику на площадке филиала «ПМУ» в летние месяцы. Учащиеся по направлениям «Химическая технология неорганических веществ», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Оборудование и технология сварочного производства» и других под руководством опытных кураторов предприятия познают азы своей профессии в цехах по производству аммиака и карбамида, химподготовки сырья, в цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики, в ремонтно-механическом производстве, в отделе главного прибориста и других подразделениях. Практиканты снабжаются всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и на целый месяц перевоплощаются в заводчанина.

Как признаются сами студенты, на «ПМУ» практика отличается серьезным и внимательным подходом специалистов предприятия, которые не только знакомят с производством и профессией, но и предлагают темы и идеи для исследовательских работ, активно участвуют в поиске необходимой технической информации.

- Я уже знакома с некоторыми предприятиями города, но там часто не выпускают за пределы лаборатории или кабинета, - рассказала Елена Музафарова, студентка 3 курса специальности «Химическая технология неорганических веществ» ПНИПУ. - Здесь же мы прошли с куратором по всей технологической схеме, посмотрели аппараты, понаблюдали за контролем параметров с помощью распределённой системы управления. Мы своими глазами увидели производство. Я, наконец, катализатор увидела вживую, ведь с ним будет связана моя курсовая работа по итогам практики.

Кроме того, в производственных цехах практиканты изучают технологические регламенты процессов, основы промышленной безопасности и охраны труда. В цех КИПиА направляются студенты специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Здесь они имеют возможность познакомиться с выбранной профессией в специализированных лабораториях, вместе с наставниками принять участие в настройке датчиков давления, регуляторов и калибровке термопар, то есть попробовать всё то, с чем уже знакомы в теории.

Студенты политеха прошли практику и в ремонтно-механическом производстве предприятия, где совместно с наставниками смогли применить свои теоретические знания для решения сложной практической задачи.

- Я познакомился здесь с реальным сварочным высокотехнологичным производством, - поделился Максим Миргантулин, студент 3 курса специальности «Оборудование и технология сварочного производства» ПНИПУ. - Нужно было починить натяжной барабан ленточного конвейера, в котором была трещина. Я определял, каким образом будут производиться сварочные работы, вместе с наставником мы наложили сварной шов, и я провёл итоговую дефектоскопию.

В среднем в течение года на «ПМУ» проходят практику порядка 50 студентов средних и высших учебных заведений города: ПХТТ, КИТ, ПНИПУ, ПГНИУ, ВШЭ, ПГСХА. Не редкость, когда бывшие практиканты становятся успешными работниками филиала.

- Организация производственной практики – одна из форм сотрудничества с профильными вузами и техникумами. - подчеркнула заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу Ирина Шаркевич. - Для предприятия это всегда дополнительная нагрузка и ответственность, тем не менее мы видим в этой работе большую пользу, соответственно и подходим к ней более чем серьезно, чтобы студенты получали здесь реальные знания и опыт, а не просто документ о прохождении практики.