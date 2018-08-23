Скоро в школу! Собираем портфель вместе с детьми в «Галамарте»

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-23T16:17:22+03:00

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Новый учебный год начнется совсем скоро. Самое время подготовить детей к школе. Рюкзаки, блокноты, ручки и карандаши. Все это и многое другое можно купить в сети магазинов «Галамарт»!

Юные школьники смогут сами выбрать все, что им нужно, а родителям не придется беспокоиться за семейный бюджет. Например, набор пластилина в «Галамарте» стоит всего 55 рублей, а мешок для обуви – 69 рублей! А с 10 августа по 5 сентября в «Галамарте» стартует акция - при покупке рюкзака или ранца вы получите 10 тетрадей в подарок!

Собираемся в школу вместе!