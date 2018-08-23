2018-08-23T16:17:22+03:00
Общество

Скоро в школу! Собираем портфель вместе с детьми в «Галамарте»

Бюджетный вариант экономит деньги и время
Поделиться:
Покупать в "Галамарте" - легко, приятно и недорого. Фото: скрин видеоПокупать в "Галамарте" - легко, приятно и недорого. Фото: скрин видео
Изменить размер текста:

Новый учебный год начнется совсем скоро. Самое время подготовить детей к школе. Рюкзаки, блокноты, ручки и карандаши. Все это и многое другое можно купить в сети магазинов «Галамарт»!

Юные школьники смогут сами выбрать все, что им нужно, а родителям не придется беспокоиться за семейный бюджет. Например, набор пластилина в «Галамарте» стоит всего 55 рублей, а мешок для обуви – 69 рублей! А с 10 августа по 5 сентября в «Галамарте» стартует акция - при покупке рюкзака или ранца вы получите 10 тетрадей в подарок!

Собираемся в школу вместе!

Собираемся в школу с "Галамартом".Алексей БУЛАТОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash
В Прикамье утверждены нормативы обеспеченности населения детскими садами и школами
В Прикамье мать бросила новорожденную дочку и уехала в другой город
В Перми задержали водителя автобуса, который сбил на перекрестке 70-летнего велосипедиста
К 100-летию легендарного Евгения Вагнера ищут пациента, которому он спас ногу
В Прикамье бухгалтер присвоила более полумиллиона рублей
Пермячка отсудила более 100 тысяч рублей за бракованный iPhone 8
Замминистра экономического развития РФ оценил потенциал IT-отрасли в Прикамье
В Перми появится современный транспортно-пересадочный узел
В техникумы и колледжи Прикамья более 15 тысяч студентов поступят на «бюджет»
«Молот» занял последнее место в Кубке Прикамья
59-летнего пермяка, который ушел в гараж и не вернулся, нашли мертвым
Барсята, родившиеся в пермском зоопарке, получили имена
В Прикамье директор УК, который не платил своим работнику, сядет на скамью подсудимых
В Перми матч «Звезды» и юношами «Амкара» пройдет без зрителей
В Прикамье от гриппа и ОРВИ планируют привить почти половину населения
В Перми дом на Куйбышева, 103, где рухнул подъезд, капитально ремонтируют
Прикамская прокуратура заявила, что беспорядки в колонии №37 спровоцировали сами заключенные
На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг
В Перми жестоко избили финансового уполномоченного Жириновского
В Пермском молодежном форуме примут участие Мария Захарова и Антон Шипулин