В пермском аэропорту МИГ и пассажирский самолет оказались на одной полосе из-за несогласованности наземных служб

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-23T12:35:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 22 августа самолет Airbus-321 авиакомпании «Аэрофлот» собирался вылетать из пермского аэропорта в Москву. На борту был 151 пассажир. Но едва лайнер выехал на взлетную полосу, как пилотам поступил сигнал от диспетчеров прервать рейс.

- Самолет был полностью исправен, - рассказали нам в транспортной прокуратуре. - В момент взлета лайнера на полосе оказался военный самолет МиГ-31. Диспетчеры запретили гражданскому судну взлет. Сейчас мы проводим проверку инцидента, почему два воздушных судна оказались на одной полосе. Со своей стороны, проверку проводит и военная прокуратура.

Как оказалось, в этот день Министерство обороны проводило учения.

- В рамках внезапной проверки боеготовности войск ЦВО два истребительных авиаполка Центрального военного округа, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях, перебазировались на оперативные аэродромы с целью вывода из-под удара «противника», - говорится в сообщении ведомства.

Пассажиры прерванного рейса смогли вылететь в Москву только спустя три часа. На полет решились только 143 пассажира, восемь человек не прошли регистрацию.

Как на одной взлетной полосе оказались два воздушных судна, сейчас выясняется. Эксперт, который много лет проработал в Центральном военном округе, нам сообщил, что причиной происшествия стало отсутствие координации между гражданскими и военными силами.

- В Перми аэродром совместного базирования, - отметил эксперт. - До 90-х годов был совместный пульт управления суднами, а затем их разделили. Это, скорее всего, и стало причиной инцидента. Хорошо, что все в итоге благополучно завершилось.

Он также добавил, что приоритет при взлете отдается военным самолетам.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает, что на первый план должны выходить интересы государственной безопасности и обороноспособности.

- В советские времена создавалась сеть аэродромов двойного назначения, - говорит Виктор Баранец. - Это делалось для обеспечения безопасности страны. Но в 90-е и 2000-е эта система была разрушена. Нужно, чтобы руководство пермского аэропорта и командование Пермского гарнизона договорились о взаимодействии, потому что в случае реальной угрозы это может привести к печальным последствиям. Конечно, учения Министерства могут доставлять определенные неудобства, но надо понимать, что они проводятся для нашей безопасности. Например, сейчас отрабатываются варианты посадки самолетов на автомобильные дороги. При этом движение перекрывается без предупреждения.