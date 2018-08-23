Следователи разыскивают пермяка, совершившего тяжкое преступление в отношении детей

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-23T11:04:07+03:00

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Сотрудники следственного комитета просят помощи в установлении местонахождения преступника.

- Он подозревается в совершении тяжкого преступления в отношении детей в феврале этого года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Это произошло в Кировском районе Перми. Больше информации мы дать не можем в интересах следствия.

Приметы

На вид мужчине 50-65 лет. У него средний рост, среднее телосложение, лицо европейского типа. В момент совершения преступления был одет в черную кожаную куртку, черные брюки, черную шапку. Был в очках (возможно, «хамелеонах»).

- Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, просим обращаться по телефонам: 249-54-55, 8-922-24-10-100, 8-912-88-56-888, 8-908-27-60-249 или 02. Анонимность и безопасность гарантируется.

Ранее мы рассказывали о том, что следователи разыскивают возможных жертв 24-летнего насильника из Орджоникидзевского района Перми. В марте молодой человек напал на 23-летнюю девушку в подъезде жилого дома на улице Маршала Толбухина. Он, угрожая ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. У насильника могут быть и другие жертвы.