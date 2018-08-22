2018-08-22T13:50:26+03:00
Происшествия

В Перми водитель автобуса сбил на перекрестке 70-летнего велосипедиста и уехал с места аварии

Очевидцы махали ему руками и кричали, чтобы остановился
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Авария случилась во вторник, 21 августа, около 15 часов дня в Мотовилихинском районе Перми. Из-за ремонта на улице Уральской, весь общественный транспорт ходит в объезд, в том числе, через улицу Лебедева.

- Мой папа ехал на велосипеде вдоль бортика, когда водитель автобуса начал в буквальном смысле прижимать его к обочине, - рассказывает пермячка Мария. – В итоге на перекрестке улиц Лебедева и Розалии Землячки он сбил папу задней частью автобуса и даже не остановился.

Удар был такой, что 70-летний мужчина вылетел на обочину. Очевидцы, которые в этот момент стояли на остановке, начали махать руками и кричать, чтобы водитель затормозил.

Возможно, он не заметил, как совершил ДТП. Но почему не обратил внимание на людей, которые кинулись за автобусом, пока не понято.

- Прохожая помогла папе подняться и дойти до скамейки, - продолжает Мария. – Вероятно, он был в шоковом состоянии. Он сказал, что с ним все в порядке и Скорую вызывать не нужно.

Александр Зелекович позвонил жене и попросил прийти ее к месту ДТП. Оттуда супруги вызвали такси и приехали в ближайший травмпункт. Снимки показали, что у мужчины сломаны два ребра и ключица, разбито лицо и сотрясение мозга.

Сообщение о том, что мужчина получил травмы в момент ДТП, медики отправили в полицию. Сотрудники ГИБДД взяли с пострадавшего объяснения и начали розыск виновника аварии.

- Несмотря на травмы, папа смог съездить с ними на место происшествия и показать, как все случилось, - говорит Мария. – Сам он двигался по дороге, не нарушая Правила дорожного движения. Надеемся, что водителя автобуса найдут. Ведь есть камеры наблюдения, видеорегистраторы.

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