2018-08-23T16:17:22+03:00
Общество

Опыт Прикамья по поддержке обманутых дольщиков могут использовать в других регионах

В Перми оценили промежуточные итоги борьбы с долгостроями
Андрей МАТЛИН
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Среди долгостроев, которые сдали в эксплуатацию, и дом на улице Николая Островского, 30.Среди долгостроев, которые сдали в эксплуатацию, и дом на улице Николая Островского, 30.Фото: Андрей МАТЛИН
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- Успешный опыт Пермского края по решению проблемы долгостроев вполне может быть использован в других регионах, а также при разработке федеральных механизмов решения данной проблемы, - такое заявление сделал председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов. - Эта проблема весьма чувствительна для всех регионов страны. В Прикамье в короткий срок удалось создать реально работающую модель по поддержке обманутых дольщиков. Модель сбалансирована, как с экономической, так и с морально-этической точек зрения.

Андрей Максимов специально приехал в Пермь, чтобы принять участие в заседании комиссии по развитию экономики и инфраструктуры краевой общественной палаты и общественного совета министерства строительства и архитектуры Пермского края.

На этой встрече обсуждались промежуточные итоги совместной работы общественности и государственных органов по поддержке обманутых дольщиков и достройке проблемных объектов.

- На 1 января 2017 года в Пермском крае в реестр проблемных было занесено 17 объектов жилищного строительства, насчитывалось 2458 обманутых дольщика, ситуация была весьма серьезная, - констатировал в начале заседания первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. - Сейчас в перечне проблемных объектов числятся 11 домов и насчитывается порядка 1600 «обманутых» дольщиков. За 2018 год региональный Минстрой планирует обеспечить сдачу минимум шести объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию: дом, расположенный по адресу: Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском, и три дома в Перми - на ул. Мира, 5а, ул. Окулова, 62 и ул. Островского, 30.

Предполагается, что до конца года должны быть сданы дома на улице Теплогорской в Перми и на улице Бабичева в Звездном.

На заседании отметили, что правительством при активном участии общественной палаты и самих дольщиков была создана законодательная и нормативная база, которая должна помочь справиться с проблемой долгостроев в Прикамье.

Так, 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон о господдержке обманутых дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК для достройки многоквартирного дома. Причем перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков, которые обсуждались на заседаниях рабочей группы при общественной палате Прикамья. В него, в частности, включили пенсионеров, матерей- и отцов-одиночек, тех, кто воспользовался ипотекой.

Также правительством края был принят регламент завершения строительства проблемных объектов - постановление №617.

Кроме того, в Прикамье проводится работа по информационно-правовой поддержке дольщиков. Так, в октябре прошлого года на базе минстроя Пермского края заработал консультационный центр для обманутых участников долевого и паевого строительства - фронт-офис. Здесь гражданам оказывают юридическую помощь в оформление документов, консультируют по достройке проблемных объектов, представляют их интересы в судах.

- Услугами этого консультационного центра уже воспользовались более 3 тысяч обманутых дольщиков, - отметил Михаил Сюткин.

- Сегодня мы ознакомились с промежуточными итогами по восстановлению прав «обманутых» дольщиков в Пермском крае, - оценил итоги заседания председатель общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников после заседания. - Конечно, мы еще в начале пути. Закон и постановление правительства приняты совсем недавно, механизм только начинает действовать. Однако мы видим, что накал вокруг ситуации с недостроенным жильем снижается.

- Принятый региональный закон и постановление правительства помогают решать вопросы обманутых дольщиков, - подчеркнул Михаил Сюткин. - Этот механизм показал себя как работоспособный и эффективный, в том числе в сложных юридических ситуациях.

- В Пермском крае выработана компромиссная модель решения вопроса, где государство берет на себя ответственность по субсидированию достройки проблемных объектов, но только для социально уязвимых групп граждан, - отметил Андрей Максимов. - Опыт Пермского края можно считать одним из наиболее успешных.

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