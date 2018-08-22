Представители ОНФ провели выездное совещание по вопросам работы детского стационара в селе Белоево Кудымкарского района

22 Авг. 15:08 2018-08-23T16:17:22+03:00

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В выездном совещании 1 августа 2018 года принимали участие сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд, заслуженный врач РСФСР, член общественного совета министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Виталий Козловский, заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехина, главный врач Больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Лопатин. На встрече также присутствовали представители прокуратуры, органов местного самоуправления, медицинского сообщества и инициативная группа жителей Белоевского сельского поселения.

Главной темой рабочего совещания стало изменение режима работы детского стационара в Белоевской участковой больнице. Теперь детей с тяжелыми заболеваниями и экстренными показаниями будут направлять в окружную больницу города Кудымкар, где есть все условия: необходимое оборудование и специалисты для оказания экстренной медицинской помощи.

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Основной причиной беспокойства жителей, выявленной во время встречи, является неинформированность населения о причинах перевода круглосуточного стационара в окружную больницу города Кудымкар, а также низкий уровень доверия к медицинскому персоналу.

По мнению экспертов закрытие круглосуточного стационара, в первую очередь, связано с оптимизацией и изменениями в стандартах оказания медицинской помощи, которые определены федеральным и краевым законодательством. (Так, вненормативное оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, не только не оплачивается из фонда ОМС, но и ставит под угрозу здоровье пациентов.) И при правильной организации и маршрутизации перевод круглосуточного стационара в дневной в лучшую сторону повлияет на качество и доступность оказания медицинской помощи населению. Что немаловажно, будут сохранены и рабочие места. В участковой больнице села Белоево, как и прежде, будет вестись ежедневный приём врача педиатра, врача терапевта, гинеколога, стоматолога, продолжит свою работу круглосуточный сестринский пост.

По итогам рабочего совещания эксперты ОНФ определили рекомендации по организации оказания медицинской помощи, маршрутизации и взаимодействию между Белоевской участковой больницей и окружной больницей города Кудымкар. Были даны рекомендации по взаимодействию с населением и повышению его информированности о причинах изменения режима работы стационара, а также по дальнейшей работе с медицинским персоналом, сохранения за ними существующей заработной платы и улучшения условий труда. Кроме этого ОНФ берет на контроль и передачу нового автомобиля скорой медицинской помощи Белоевской больнице.

«Главная задача оптимизации здравоохранения – организовать эффективную систему медицинской помощи, при которой учитываются интересы и потребности населения. Это подчеркивал Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. При проведении реформирования медицинского учреждения недопустимо ущемление прав жителей, тем более, детей на качественную и доступную медицину. Чиновники должны учесть замечания общественности и своевременно скорректировать свою работу, поскольку вся система здравоохранения должна работать именно в интересах пациентов» - подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд.