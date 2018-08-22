2018-08-23T16:17:22+03:00
Общество

Представители ОНФ провели выездное совещание по вопросам работы детского стационара в селе Белоево Кудымкарского района

Темой совещания стало изменение режима работы детского стационара
Поделиться:
Фото рекламодателяФото рекламодателя
Изменить размер текста:

В выездном совещании 1 августа 2018 года принимали участие сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд, заслуженный врач РСФСР, член общественного совета министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Виталий Козловский, заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехина, главный врач Больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Лопатин. На встрече также присутствовали представители прокуратуры, органов местного самоуправления, медицинского сообщества и инициативная группа жителей Белоевского сельского поселения.

Главной темой рабочего совещания стало изменение режима работы детского стационара в Белоевской участковой больнице. Теперь детей с тяжелыми заболеваниями и экстренными показаниями будут направлять в окружную больницу города Кудымкар, где есть все условия: необходимое оборудование и специалисты для оказания экстренной медицинской помощи.

Фото рекламодателя

Фото рекламодателя

Основной причиной беспокойства жителей, выявленной во время встречи, является неинформированность населения о причинах перевода круглосуточного стационара в окружную больницу города Кудымкар, а также низкий уровень доверия к медицинскому персоналу.

По мнению экспертов закрытие круглосуточного стационара, в первую очередь, связано с оптимизацией и изменениями в стандартах оказания медицинской помощи, которые определены федеральным и краевым законодательством. (Так, вненормативное оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, не только не оплачивается из фонда ОМС, но и ставит под угрозу здоровье пациентов.) И при правильной организации и маршрутизации перевод круглосуточного стационара в дневной в лучшую сторону повлияет на качество и доступность оказания медицинской помощи населению. Что немаловажно, будут сохранены и рабочие места. В участковой больнице села Белоево, как и прежде, будет вестись ежедневный приём врача педиатра, врача терапевта, гинеколога, стоматолога, продолжит свою работу круглосуточный сестринский пост.

По итогам рабочего совещания эксперты ОНФ определили рекомендации по организации оказания медицинской помощи, маршрутизации и взаимодействию между Белоевской участковой больницей и окружной больницей города Кудымкар. Были даны рекомендации по взаимодействию с населением и повышению его информированности о причинах изменения режима работы стационара, а также по дальнейшей работе с медицинским персоналом, сохранения за ними существующей заработной платы и улучшения условий труда. Кроме этого ОНФ берет на контроль и передачу нового автомобиля скорой медицинской помощи Белоевской больнице.

«Главная задача оптимизации здравоохранения – организовать эффективную систему медицинской помощи, при которой учитываются интересы и потребности населения. Это подчеркивал Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. При проведении реформирования медицинского учреждения недопустимо ущемление прав жителей, тем более, детей на качественную и доступную медицину. Чиновники должны учесть замечания общественности и своевременно скорректировать свою работу, поскольку вся система здравоохранения должна работать именно в интересах пациентов» - подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
В Перми назначили дату рассмотрения апелляции по делу об избиении DJ Smash
В Прикамье утверждены нормативы обеспеченности населения детскими садами и школами
В Прикамье мать бросила новорожденную дочку и уехала в другой город
В Перми задержали водителя автобуса, который сбил на перекрестке 70-летнего велосипедиста
К 100-летию легендарного Евгения Вагнера ищут пациента, которому он спас ногу
В Прикамье бухгалтер присвоила более полумиллиона рублей
Пермячка отсудила более 100 тысяч рублей за бракованный iPhone 8
Замминистра экономического развития РФ оценил потенциал IT-отрасли в Прикамье
В Перми появится современный транспортно-пересадочный узел
В техникумы и колледжи Прикамья более 15 тысяч студентов поступят на «бюджет»
«Молот» занял последнее место в Кубке Прикамья
59-летнего пермяка, который ушел в гараж и не вернулся, нашли мертвым
Барсята, родившиеся в пермском зоопарке, получили имена
В Прикамье директор УК, который не платил своим работнику, сядет на скамью подсудимых
В Перми матч «Звезды» и юношами «Амкара» пройдет без зрителей
В Прикамье от гриппа и ОРВИ планируют привить почти половину населения
В Перми дом на Куйбышева, 103, где рухнул подъезд, капитально ремонтируют
Прикамская прокуратура заявила, что беспорядки в колонии №37 спровоцировали сами заключенные
На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг
В Перми жестоко избили финансового уполномоченного Жириновского
В Пермском молодежном форуме примут участие Мария Захарова и Антон Шипулин