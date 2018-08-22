В редакции «КП»-Пермь» наградили победителей конкурса «Сладкие детки»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-22T15:57:46+03:00

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В среду, 22 августа, в редакции «Комсомольской правды» наградили победителей фотоконкурса «Сладкие детки».

Первое место заняла 3-годовалая Лена Розенберг, но приехать она не смогла. За малышку получала подарок бабушка.

Лена, к сожалению, во время награждения была еще в детском садикеФото: Елена КОНОВА

- Дочь увидела в соцсетях фотоконкурс и отправила фото Леночки, - говорит Инна Борисовна. - Мы подключали к голосованию и друзей, и родственников. Конечно, очень рады, что выиграли.

Второе место заняла 3-летняя Камилла Ярлакабова. Ее мама Юлия говорит, что часто принимает участие в наших фотоконкурсах.

- Мне ссылку прислала Лена Розенберг, мама победительницы конкурса, - рассказывает Юлия. - Она моя хорошая знакомая. Мы тоже решили поучаствовать в конкурсе, за нас активно голосовали все родственники. А я голосовала не только за дочь, но и за других детишек.

Третье место у 2-летней Вики Андреевой. Несмотря на юный возраст, малышка часто участвует в разных конкурсах. А еще - ходит в библиотеку!

Вика со своей мамой АленойФото: Елена КОНОВА

- Мы про конкурс узнали через соцсети, очень волновались, хотели занять призовое место, - говорит мама Вики Алена.

Спасибо за сертификаты, которые мы дарили победителям. Их нам предоставили партнеры: центр стоматологии "32 Практика", контактный зоопарк "ЗВЕРОГРАД", игровые площадки "ДИНОТОПИЯ", магазин детской одежды и игрушек "Чижик".