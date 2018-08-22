Родные 59-летнего пермяка, который пошел в гараж и не вернулся домой, обнаружили в лесополосе лишь его коричневые мокасины

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-22T10:42:00+03:00

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В Перми, в микрорайоне Крохалева, при странных обстоятельствах пропал 59-летний Сергей Терюхов.

- Около восьми вечера в минувшее воскресенье папа сказал, что пошел проведать гараж, который находится метрах в пятистах от нашего дома, - рассказала его дочь Ксения. – В этом гараже он хранил разные инструменты, а машину, вазовскую четырнадцатую модель, держал у дома, она до сих пор там стоит. Наш гараж расположен в последнем ряду гаражного кооператива, рядом с лесополосой, и там частенько орудовали воришки, вот папа и наведывался туда, чтобы посмотреть, все ли в порядке, не пытался ли кто-то вскрыть гаражные ворота. В этот раз он даже ключи от гаража с собой не взял. Позже нам председатель гаражного кооператива рассказал, что они потолковали с папой о том, о сем, а часов в девять вечера отправились по домам.

Но до дома Сергей Юрьевич не дошел. Попытки дозвониться до него не привели к успеху – телефон оказался отключен.

- Обычно папа названивает моей маме через каждые полчаса, когда ездит на дачу или на рыбалку, та даже ворчит по этому поводу, мол, ну зачем мне сообщать о том, что рыбку поймал, что грядку вскопал, - говорит Ксения. – Он всегда был на связи и никуда никогда не пропадал.

На следующий день родным удалось дозвониться по телефону Серея Юрьевича, но им ответил детский голос.

- Дети рассказали, что нашли выключенный мобильник на дорожке в микрорайоне, довольно далеко от нашего дома, - говорит Ксения. – А еще раньше в лесополосе, метрах в десяти от гаража мы с братом обнаружили светло-коричневые мокасины, в которых папа ушел из дома. Ботинки аккуратно стояли рядышком, парой. Переобуться в гараже он не мог, он его даже не открывал. Все это очень странно, у нас даже нет никаких предположений, что могло случиться с папой. У него не было врагов, ему никто не угрожал. Раньше он работал дальнобойщиком, но в последнее время устроился сторожем в детский садик – дожидался пенсии.

Родные написали заявление в полицию, и полицейские подключились к поискам.

- Недавно нам позвонили и сообщили, что у ТРК «Столица» задержали человека, который шел по улице без обуви. Но это оказался не папа, а какой-то незнакомый неуравновешенный человек, - говорит Ксения.

Сегодня вечером к поискам должны подключиться пермские волонтеры.

- Сбор волонтеров запланирован на 18.00 у дома на улице Емельяна Ярославского, 59 в микрорайоне Крохалева, - сообщили в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой. - С собой нужно взять воду, перекус, средства для защиты от насекомых, фонарики. Надеть лучше всего удобную и закрытую одежду, а также яркие жилеты со светоотражателями.

На вид Сергею Терехову 55–60 лет, рост 170–175 сантиметров, он плотного телосложения. В тот день он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны с лампасами. Всех, кто что-то знает о пропавшем, родные просят позвонить в полицию по номерам 241-36-40, 02 или 102 (с сотового).