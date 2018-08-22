Как пермякам правильно выбрать мед

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-21T16:43:06+03:00

На пермских рынках и в магазинах начали продавать мед. Как купить вкусное и полезное лакомство и не нарваться на подделку?

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В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» Александр Петухов, кандидат биологических наук, доцент Пермского аграрного университета рассказал о том, что ежегодно в Пермском крае производится около трех тысяч тонн меда.

- Несмотря на то, что в этом году весна и начало лета были холодными, пчелы все равно мед производили, - говорит Александр Петухов. - Одна пчелиная семья дает по 30 - 50 килограммов меда, а на зиму ей, чтобы пчелиных деток кормить, нужно 12 килограммов. Мы забираем только излишки.

Так что мед в Прикамье в этом году есть. Но как купить именно настоящий?

- У пчеловодов мед всегда настоящий, - объясняет Александр Петухов. - Им некогда заниматься мошенничеством. Так называемый медовый продукт выпускают разные перерабатывающие предприятия. Но без лабораторного анализа качество меда на рынке человеку, если он не специалист, определить невозможно. Вариант один - надо посмотреть в глаза пчеловоду.

Тем не менее мы подготовили несколько советов от пермских пасечников. Секретами, как правильно выбрать мед, поделились председатель ассоциации пермских пчеловодов Владимир Макаров и пчеловод из Кунгурского района Петр Васильченко.

- Обязательно попросите у продавца-пчеловода документы. Каждый из пасечников должен иметь при себе ветпаспорт пасеки, а также данные об исследовании каждого вида меда, который он продает, - так называемый пыльцовый анализ. В липовом меде содержание пыльцы должно быть не менее 40 процентов. А в очень хорошем меде - 70 процентов.

- Покупая мед, наберите небольшое количество в банку и посмотрите на просвет. Мед должен быть однородным, без каких-либо пленочек на поверхности. Если есть включения, напоминающие медузу в воде, значит, мед был разбавлен сахарным сиропом.

- Попробуйте мед. Настоящий мед должен быть с легкой приятной горчинкой, и от него обычно сразу начинает першить в горле, если же мед поддельный, такого не происходит.

- Самый верный способ – набрать немного меда на ложечку или палочку и чуть приподнять, чтобы мед стекал. Натуральный вызревший мед будет стекать тонкой непрерывной струйкой. И эта струйка может стать тоньше волоса, но не начнет капать. Если же появляются отдельные капли, значит, мед поддельный или разбавлен водой. Этот же способ позволяет определить наличие примесей, потому что все равно все они добавляются с водой.

ЦИФРЫ

По данным Росстата, в Перми мед - один из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. В Саратове килограмм меда стоит 281 рубль, в Оренбурге - 330 рублей, в Пензе -344 рубля. В то же время в Перми, в среднем, килограмм меда обходится в 464 рубля. В литровую банку входит 1,4 килограмма меда, то есть средняя цена литра - 650 рублей.

Зато в Екатеринбурге за литр меда придется отдать 800 рублей, килограмм здесь стоит 571 рубль.