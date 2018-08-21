2018-08-21T13:52:51+03:00
Происшествия

В Перми высокопоставленный следователь, которого подозревают в вымогательстве и взяточничестве, обжалует свой арест

Материалы уже поступили в суд
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
архив "КП"архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В очередном коррупционном скандале, который разгорелся в Перми на этой неделе, оказался замешан высокопоставленный сотрудник следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Как стало известно «КП», заместителя руководителя Пермского межрайонного следственного отдела Эдгара Саркисяна задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, силовик может быть замешан в вымогательстве и получении взятки. Якобы сумму в размере 10 миллионов рублей Саркисян требовал от предпринимателя.

Бизнесмен пожаловался в ФСБ, и следователя задержали.

Дело, по которому Саркисян является подозреваемым, возбуждено по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

Как сообщили в Ленинском суде Перми, в субботу, 18 августа, состоялся судебный процесс, где было рассмотрено ходатайство следователя. Он настаивал на аресте подозреваемого.

- Ходатайство было удовлетворено, суд вынес решение об аресте на два месяца, - сообщили в суде.

В Следственном комитете пока отказываются давать комментарии по поводу ареста одного из сотрудников ведомства.

В то же время Саркисян не признает вину и всячески отрицает свою причастность к получению взятки. Он намерен обжаловать свой арест. Как стало известно «КП», апелляционная жалоба уже поступила в суд, ее рассмотрят в Пермском краевом суде в ближайшие дни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мама из инстаграма: 18-летнюю наркобаронессу отпустили к маленькому сыну на волю, а она не заметила, как он умер
Знакомые Анастасии С. из Новокуйбышевска утверждают, что она любила своего малыша только в социальных сетях, а в реальной жизни предпочитала мужчин и запрещенные вещества
В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы
Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву, сломавшую позвоночник, на инвалидном кресле
Новости 24
В Прикамье легковушка насмерть сбила лося
В Перми почтят память героев битвы на Курской дуге
Пермский ТЮЗ поставит «Сказки про Ежика в тумане» и «Волшебную гору»
В Прикамье контролер участка шахты платил своему начальнику
В Пермский зоопарк доставили самку японского журавля
Экс-солистка «Блестящих» попросила губернатора Прикамья привлечь к ответственности живодера, который покалечил алабая
Водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, нашли мертвым в лесу
Пермские «Стальные Тигры» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Пермские общественники проверили МСЧ №7
Призер Олимпийских игр Александр Смышляев станет гостем фестиваля «Смотрины на Красной горке»
В Пермском крае оштрафованы две коллекторские организации
В Прикамье 19-летний парень избил мужчину и угнал его автомобиль
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Пермском крае
В Перми полиция разыскала 71-летнюю пенсионерку, которая пропала несколько дней назад
Пермский музыкант DJ Smash намерен добиться более сурового наказания своим обидчикам
Пермская актриса Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу
Пермяки смогут задать вопросы по началу нового учебного года по «горячей телефонной линии»
«Молот-Прикамье» одержал крупную победу над «Зауральем» из Кургана
В центре Перми мужчина попал под трамвай
В Перми скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»
В Перми замглавы районного следственного отдела СК арестован на два месяца