В Перми высокопоставленный следователь, которого подозревают в вымогательстве и взяточничестве, обжалует свой арест

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-21T13:52:51+03:00

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В очередном коррупционном скандале, который разгорелся в Перми на этой неделе, оказался замешан высокопоставленный сотрудник следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Как стало известно «КП», заместителя руководителя Пермского межрайонного следственного отдела Эдгара Саркисяна задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, силовик может быть замешан в вымогательстве и получении взятки. Якобы сумму в размере 10 миллионов рублей Саркисян требовал от предпринимателя.

Бизнесмен пожаловался в ФСБ, и следователя задержали.

Дело, по которому Саркисян является подозреваемым, возбуждено по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

Как сообщили в Ленинском суде Перми, в субботу, 18 августа, состоялся судебный процесс, где было рассмотрено ходатайство следователя. Он настаивал на аресте подозреваемого.

- Ходатайство было удовлетворено, суд вынес решение об аресте на два месяца, - сообщили в суде.

В Следственном комитете пока отказываются давать комментарии по поводу ареста одного из сотрудников ведомства.

В то же время Саркисян не признает вину и всячески отрицает свою причастность к получению взятки. Он намерен обжаловать свой арест. Как стало известно «КП», апелляционная жалоба уже поступила в суд, ее рассмотрят в Пермском краевом суде в ближайшие дни.