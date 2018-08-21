В колонии Пермского края осужденные силовики пытались организовать массовые беспорядки

СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-21T17:34:27+03:00

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В исправительной колонии № 37, расположенной в Чусовском районе Пермского края, осужденные пытались устроить беспорядки. В основном в колонии находятся бывшие силовики.

- Следователи проводят проверку после попытки группы осужденных организовать беспорядки, - говорится в сообщении следственного комитета РФ. - Зачинщики применили насилие к одному из осужденных за содействие, оказанное им администрации учреждения. Противоправные действия были пресечены сотрудниками колонии

Мы позвонили в пресс-службу ГУ ФСИН по Пермскому краю. Там объяснили, что массовых беспорядков в колонии не было.

- Это были единичные случаи провокации со стороны осужденных, - сообщили в ведомстве. - Они намеренно нарушали дисциплину. Их цель - сменить начальника колонии, который, по их мнению, слишком требователен. Но в рамках полномочий.

Как нам рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников, в колонии около 10 осужденных отказались подчиняться требованиям администрации.

- В чем конкретно заключались требования - я пока сказать не могу, - говорит Георгий Ситников. - Их поместили в штрафной изолятор. Двое из осужденных нанесли себе телесные повреждения.

По словам правозащитника, не так давно ОНК посещала колонию. Тогда осужденные жаловались на незаконное помещение в штрафной изолятор, а также на неоказание медицинской помощи.

- Частично жалобы подтвердились, - добавил Георгий Ситников. - Например, осужденные жаловались на то, что находились в штрафном изоляторе более 15 суток, что, на наш взгляд, незаконно. В связи с беспорядками, мы планируем еще раз посетить колонию.

Сейчас по данному факту в колонии проводится проверка.